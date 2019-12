TASR

Dnes o 12:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Projekt HendiKup má zbúrať mýty o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením

Projekt je vystavený v podniku Bohéma Bar na námestí SNP v Bratislave a okrem Páleníka sa na založení projektu podieľali Diana Šilonová a Marek Paulovič.

— Foto: Facebook/HendiKup

Bratislava 21. decembra (TASR) – Výstava pod názvom Nepozerajte sa na hendikep / Pozrite sa na HendiKup má zbúrať mýty o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informoval Ivan Páleník, ktorý je jedným zo zakladateľov projektu.

„Ľudia so zdravotným znevýhodnením sú i umelecky zdatní a HendiKup im má preto pomáhať v mikropodnikaní a prezentovaní myšlienky, že ľudí so zdravotným znevýhodnením nereprezentuje ich hendikep, ale to, akými sú a čo dokážu," uviedol Páleník. Projekt je vystavený v podniku Bohéma Bar na námestí SNP v Bratislave a okrem Páleníka sa na založení projektu podieľali Diana Šilonová a Marek Paulovič.

Na zrealizovanie výstavy si podľa Páleníka HendiKup privolal študentov zo Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave z odboru priemyselný dizajn. Pod vedením Márie Rojko a Idy Želinskej z TOTO! je galéria dostali oslovení študenti maturitného ročníka zadanie, aby netradične a pútavo odprezentovali myšlienku HendiKup v 16 výkladoch.

O myšlienke HendiKup sa záujemcovia môžu dozvedieť viac na webstránke HendiKup.