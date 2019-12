TASR

Vianočný SWAP skrášli sviatky deťom v núdzi

Sociálne slabším rodinám pomôžu Košičania výmenou oblečenia, kníh aj hračiek.

Vianočná výzdoba v Košiciach — Foto: TASR

Košice 21. decembra (TASR) – Košický Vianočný SWAP, ktorý sa v Kulturparku koná v sobotu popoludní, skrášli sviatky deťom v núdzi. Sociálne slabším rodinám pomôžu Košičania výmenou oblečenia, kníh aj hračiek. „SWAP Košice nie je iba o ekologickej obnove šatníka, v predvianočnom období sa dostáva do popredia charitatívny rozmer podujatia. Veci, ktoré si neodnesie niektorý zo "SWAP-ujúcich", poputujú do Krízového centra Arcidiecéznej charity Košice v Košickej Novej Vsi," uviedla zakladateľka SWAP Košice Zuzana Slivenská.

Novú šancu nenosenému oblečeniu, zabudnutým hračkám či dávno prečítaným knihám má príležitosť poskytnúť každý, kto sa od 13. do 18. hodiny vyberie do Kulturparku. V budove Alfa sa budú okrem teplého oblečenia vymieňať aj veci vhodné ako darček pod vianočný stromček. „Okrem populárnej výmeny oblečenia sme sa na adventnom SWAP-e rozhodli ponúknuť priestor aj na výmenu hračiek a kníh určených pre deti aj dospelých. Mnoho domácností má za sebou predvianočné upratovanie, možno vyradili z políc krásne, takmer nedotknuté knihy, hračky, s ktorými sa deti dávno nehrajú a takmer nenosené, avšak kvalitné oblečenie. SWAP ponúka spôsob ako dať týmto veciam novú šancu, zároveň ich môžu na vymeniť za iné kúsky, ktoré sa môžu stať aj darčekmi pre najbližších," dodala Slivenská s tým, že podujjatie je ekologickým projektom a bojuje proti konzumu. Vianočný SWAP však má podľa nej vďaka charite ešte silnejšiu pridanú hodnotu.

Pri príprave jesennej akcie si organizátori dali za cieľ vyriešiť spôsob nakladania s „nevySWAPovaným" oblečením a posunúť myšlienku projektu na inú, ešte ľudskejšiu úroveň. „Ľudí z Košíc a okolia informácia, že "nevySWAPované" kúsky posunieme na charitu tak nadchla, že mnohí k nám prišli nie kvôli výmene samotnej, ale prioritne s cieľom pomôcť tým, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Vďaka nim sme začali spoluprácu s Arcidiecéznou charitou Košice, do jej krízového centra v Košickej Novej Vsi sme už odovzdali desiatky vriec teplého dámskeho, pánskeho aj detského oblečenia", uvádza spoluorganizátorka košického SWAP-u Juraja Galajdová. Charita je podľa nej zároveň dôvodom, prečo organizujú štvrtýkrát tento projekt práve tesne pred Vianocami.

SWAP Košice okrem toho podporuje rozvoj dobrovoľníckych aktivít a popularizáciu významu dobrovoľníckej činnosti v Košiciach, ktoré sú Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva 2019.