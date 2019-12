TASR

Dnes o 16:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Futbal: Arteta sa vrátil do Arsenalu, oficiálne sa stal novým trénerom

Do Arsenalu vrátil po troch rokoch. Počas aktívnej kariéry v ňom strávil obdobie rokov 2011-2016. Odohral v ňom celkovo 149 zápasov a strelil 16 gólov.

Na snímke Mikel Arteta ešte ako hráč Arsenalu Londýn. — Foto: TASR/AP

Londýn 20. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn oficiálne vymenoval Mikela Artetu za nového trénera. Španiel podpísal zmluvu na tri a pol roka, informoval oficiálny web Londýnčanov. Dosiaľ pôsobil ako asistent Pepa Guardiolu v Manchestri City. Na lavičke "kanonierov" nahradil Freddieho Ljungberga, ktorý dočasne prevzal tím po odvolaní Unaia Emeryho.

Tridsaťsedemročný Arteta. Do Arsenalu vrátil po troch rokoch. Počas aktívnej kariéry v ňom strávil obdobie rokov 2011-2016. Odohral v ňom celkovo 149 zápasov a strelil 16 gólov. V sezóne 2014/2015 sa stal kapitánom mužstva. "Je to obrovská česť, Arsenal patrí k najväčším klubom na svete. Mojou úlohou je opäť bojovať o trofeje. Čaká nás veľa práce, ale som si istý, že sa nám to môže podariť," uviedol Arteta.