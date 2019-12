TASR

Dnes o 15:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rusko a Ukrajina v princípe dosiahli dohodu o tranzite plynu

Na konci roka sa totiž končí doterajšia dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom a rokovania medzi oboma stranami boli komplikované, takže hrozil nový spor o dodávky plynu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/František Iván

Berlín 20. decembra (TASR) - Moskva a Kyjev vo štvrtok (19. 12.) v Berlíne v princípe dosiahli dohodu o tranzite ruského zemného plynu do EÚ cez Ukrajinu. Tým by sa malo zabrániť výpadkom dodávok do viacerých európskych krajín. Na konci roka sa totiž končí doterajšia dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom a rokovania medzi oboma stranami boli komplikované, takže hrozil nový spor o dodávky plynu.

O tom, že predstavitelia Ruska a Ukrajiny vo štvrtok večer dospeli ku kompromisu, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča. "Som veľmi rád, že po mimoriadne intenzívnych rozhovoroch môžem vyhlásiť, že v princípe bola dosiahnutá dohoda vo všetkých kľúčových bodoch," povedal Šefčovič. Detaily týkajúce sa dohody, ktorá zatiaľ nebola zverejnená, by mali byť podľa jeho slov vyjednané v najbližších dňoch, a potom ju obe strany aj podpíšu.

Podľa DPA súčasťou dohody je aj dĺžka budúceho kontraktu, rovnako ako objem plynu, ktorý sa má prepraviť cez Ukrajinu.

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier označil kompromis za dôležitý krok. "Dosiahla sa principiálna zhoda, teraz musí dohoda ešte finalizovať."

Ruský minister energetiky Alexander Novak však bol zdržanlivejší a povedal, že ešte je potrebné vyriešiť niektoré body. "Skutočne sme dnes urobili množstvo práce, pripravili sme návrh dohody, detailnej dohody," uviedol vo štvrtok Novak. Dodal, že ešte je potrebné niektoré veci doladiť. "Dúfam, že čoskoro dospejeme ku konečnej dohode."

Predstavitelia Ruska a Ukrajiny sa vo štvrtok stretli v Berlíne, aby dosiahli novú dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu ešte predtým, ako momentálne platná dohoda vyprší 31. decembra.

Pre Úniu, ktorá rokovania sprostredkovala, ide o dôležitú otázku, keďže niekoľko členských štátov je závislých od plynovej infraštruktúry vedúcej z Ruska cez Ukrajinu.

Vzhľadom na to, že na budúci rok by mali byť do prevádzky uvedené hneď dva nové ruské plynovody obchádzajúce územie Ukrajiny, snažil sa Kyjev v rámci rokovaní uzavrieť s Moskvou dlhodobú dohodu o tranzite.

Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov.