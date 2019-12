Ľubomíra Somodiová

Muž strávil Vianoce bez elektriny. Nechcel, aby to musel zažiť aj niekto iný, tak teraz 36 rodinám zaplatil účty

Ľudia, ktorí si sami prešli ťažkými životnými skúškami, vedia pochopiť trápenie druhých oveľa lepšie. Dôkazom toho je čin 83-ročného muža, ktorý pred mnohými rokmi strávil Vianoce so svojou rodinou bez elektriny.

83-ročný muž spravil 36 rodinám krajšie Vianoce. — Foto: Twiter/Daniele Appolinare

FLORIDA 20.decembra - Americký podnikateľ Michael Esmond sa pri pohľade na účet za elektrinu vrátil späť v čase. Písal sa rok 1983, boli Vianoce a v Pensacole na Floride vládli tuhé mrazy. Michael trávil sviatky so svojimi dcérami. Nemali svetlo a nefungovali im ani ohrievače, a keďže mal finančné ťažkosti, nemohol si dovoliť vyplatiť účet za elektrinu.

Dnes sa 83-ročnému mužovi darí oveľa lepšie. Je vlastníkom rezortu Gulf Breeze Pools & Spa a žije v komunite, ktorá ma približne 6000 obyvateľov. Má s nimi veľmi dobré vzťahy. Keďže si spomenul na svoje Vianoce po tme a bez tepla, rozhodol sa, že ľuďom z komunity, ktorí majú problém platiť účty a hrozí im odpojenie od elektriny, pomôže. Pre portál CNN uviedol, že pomocnú ruku podal 36 rodinám. Vyplatenie ich účtov ho stálo približne 4600 dolárov (4100) eur.

Poprial im pekné Vianoce

To nebolo všetko. Uistil sa, že rodinám miestny úrad pošle namiesto upomienok peknú vianočnú pohľadnicu. Na každej z nich bolo napísané: „Je nám veľkou cťou informovať vás, že vaše šeky boli zaplatené prostredníctvom Gulf Breeze Pools & Spas. Tieto sviatky môžete oddychovať s vedomím, že máte o jeden účet menej. Radi by sme Vám popriali pekné Vianoce.“

Z reakcií ľudí bol dojatý nielen podnikateľ. „Dostal som skvelú spätnú väzbu. Ľudia mi posielali textové správy a volali mi, aby mi poďakovali za to, čo som urobil," uviedol. „Rozplakalo ma to. Rozplakalo ma to,“ povedala Joanne Oliverová, ktorá je v mestečku Gulf Breeze zodpovedná za fakturácie za služby, a dodala: „Bolo to od neho krásne a úprimné.“