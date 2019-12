Dominika Pacigová

O ich láske píše aj New York Times: David sa do krásnej Slovenky zamiloval v Osvienčime. Po 72 rokoch sa opäť stretli

Príbeh ako z filmu. Helen a David si k sebe našli cestu aj po 72 rokoch.

NEW YORK 21. decembra - Príbeh lásky dvoch mladých ľudí, ktorí sa stretli v Osvienčime, znie ako z rozprávky. David Wisnia sa prvýkrát rozprával so Slovenkou Helen Spitzer v roku 1943 v koncentračnom tábore. Helen poznal každý ako Zippi, vždy bola elegantne upravená. Bola vyštudovaná grafička, ovládala cudzie jazyky a Nemci ju preradili z ťažkej práce do kancelárie. Mala isté privilégiá, neraz zachránila Davida pred deportáciou a sľúbili si, že sa po vojne stretnú vo Varšave. David však odišiel do Ameriky a každý z nich si našiel životného partnera. Ich sen sa však stal skutočnosťou a po 72 rokoch sa stretli v New Yorku, uvádza portál The New York Times.

Sľúbili si, že sa stretnú

Helen patrila medzi prvé Židovky, ktoré prišli do Osvienčimu v marci v roku 1942. Pochádzala zo Slovenska a bola jednou z prvých žien v regióne, ktoré ukončili učňovské vzdelanie v odbore grafiky. Spočiatku jej pridelili náročné práce v tábore Birkenau. Bola podvyživená, diagnostikovali jej týfus, maláriu, bojovala aj s hnačkou. Vďaka svojim kontaktom, znalosti nemeckého jazyka, grafickým schopnostiam a aj vďaka veľkému šťastiu sa dostala do kancelárie.

Mohla sa voľne pohybovať, z času na čas mala povolené aj výlety mimo tábora. Mala privilégiá, aké ostatní väzni nemali. Nikdy sa však nevyvyšovala nad ostatných, vždy sa snažila pomôcť iným.

David spočiatku musel zbierať telá väzňov, ktorí spáchali samovraždu. Neskôr však Nemci objavili jeho hudobný talent. Od tohto momentu zabával Nemcov a staral sa o dezinfekciu oblečenia pre ľudí.

Helen si všimla Davida a zamilovala sa. Stretávali sa približne raz mesačne v kasárňach medzi krematóriami 4 a 5. Vyšli hore rebríkom a ocitli sa medzi desiatkami balíkov, v ktorých sa nachádzalo oblečenie pre väzňov. Bolo tam málo voľného priestoru, akurát pre nich dvoch. Aj keď vedeli, že vystavujú svoj život nebezpečenstvu, nesmierne sa tešili na spoločne strávený čas. Obaja milovali hudbu, Helen dokonca naučila Davida text maďarskej piesne. Ich kamaráti počas ich stretnutia vždy stáli pod boxami s oblečením, aby ich mohli varovať v prípade, že by sa blížil dôstojník SS.

Aj keď vedeli, že ich láska nebude pravdepodobne trvať večne, počas posledného stretnutia si sľúbili, že sa stretnú vo Varšave, keď sa vojna skončí.

Každý žil svoj život

Obaja sa dostali do pochodov smrti, no aj Davidovi, aj Helen sa podarilo utiecť. David sa stretol s americkými vojakmi a nemohol uveriť vlastným očiam ani ušiam. Porozprával im svoj príbeh o tom, ako od 10 rokov sníval o tom, že by jedného dňa spieval v New Yorku. V tom čase sa už Európa stala pre neho minulosťou. „Nechcel som mať nič spoločné s ničím európskym,“ povedal David.

Archívna snímka, na snímke je z januára 1945 nacistický koncentračný tábor v poľskom Osvienčime, ktorý oslobodili vojaci Červenej armády 27.januára 1945 Foto: TASR / AP

Ich spoločné plány v tom momente stroskotali, pretože Amerika bola jeho budúcnosťou. Helen bola medzi poslednými, ktorí živí opustili tábor. Dostala sa do Bratislavy, no odtiaľ putovala do tábora, ktorý sa volal Feldafing. V septembri 1945 sa vydala za Erwina Tichauera, policajného šéfa tábora a bezpečnostného dôstojníka OSN. Spolu s manželom sa dlhé roky venovali humanitárnej činnosti. Počas ciest do zahraničia sa učila nové jazyky, využívala dizajnérske schopnosti a pomáhala ľuďom, ktorí pomoc v tom čase potrebovali. S odstupom času sa presťahovali do Ameriky. O Osvienčime hovorila s mnohými historikmi, no nikdy sa nezmienila o Davidovi.

Ten sa však po skončení vojny dozvedel, že Helen je nažive. V roku 1947 sa však stretol s budúcou manželkou Hope. Keď sa s ňou usadil v Levittowne, spoločný priateľ Davida a Helen mu povedal, že Helen bola v New Yorku. Pán Wisnia sa s ňou chcel opätovne stretnúť, no ona na stretnutie neprišla, nakoľko už každý z nich mal svojho partnera.

Stretnutie po 72 rokoch

Pán Wisnia sa však rozhodol, že v čase narastajúceho antisemitizmu začne o holokauste rozprávať. Najprv zdieľal svoj príbeh s deťmi a vnúčatami, no nikdy im nepovedal o Helen. V roku 2015 vydal monografiu a až vtedy sa jeho rodina dozvedela o jeho láske z koncentračného tábora.

Na snímke je David Wisnia Foto: Facebook / CANDLES Holocaust Museum and Education Center

V roku 2016 sa ju opätovne rozhodol kontaktovať. Nakoniec súhlasila s návštevou. V auguste sa tak spolu s dvomi vnúčatami vydal za Helen. Prešlo už 72 rokov, odkedy sa nevideli. Ležala na nemocničnej posteli a nebola v dobrom zdravotnom stave. Čoraz viac nepočula a nevidela. Spočiatku jej životnú lásku nespoznala, no keď sa David naklonil bližšie, bola dojatá. „Oči sa jej rozžiarili, akoby sa jej vrátil život,“ povedala Davidova vnučka, Avi Wisnia.

Spolu sa rozprávali o tom, čo prežili za 72 rokov, kým sa nevideli. „Nikdy som neverila, že sa opäť stretneme a dokonca v New Yorku,“ povedala.

Stretnutie trvalo približne dve hodiny. Pán Wisnia sa dozvedel, že po úteku čakala na neho na dohodnutom mieste vo Varšave, no on tam nikdy neprišiel. Povedala mu potichu, že ho milovala. On jej to opätoval. Odvtedy sa už nevideli. Helen umrela minulý rok vo veku 100 rokov. Predtým ho však poprosila, aby jej zaspieval maďarskú pieseň, ktorú ho naučila v Osvienčime. Aj tým jej dokázal, že nikdy na ňu nezabudol.