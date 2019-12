Dominika Pacigová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sestrička chcela, aby pán s rakovinou zabudol, že je v nemocnici: Priniesla gitaru a naspievali spolu tú najkrajšiu vianočnú pieseň

Zdravotná sestra potešila onkologického pacienta. Ich duet vás chytí za srdce.

NASHVILLE 22. decembra - Penn Pennington (67) si prechádza náročným obdobím. V lete sa mu vrátila rakovina a opäť musel podstúpiť chemoterapie. Zdravotná sestra sa však rozhodla, že mu spríjemní deň. Priniesla gitaru a spolu si zaspievali duet, uvádza portál Today.

Dojímavý moment

Penn Pennington dostal gitaru v deviatich rokoch. Odvtedy sa venoval hudbe, je známym hudobníkom v Nashville, no v dnešných dňoch bojuje s rakovinou. Keď prišla za ním zdravotná sestra Alex Collazo, rozprávali sa o svojich koníčkoch. Prezradila mu, že aj ona miluje hudbu a napadlo jej, že by si mohli zaspievať spoločný duet.

Výnimočný deň nastal v nedeľu, keď prišla s gitarou do práce. „Chcela som urobiť niečo, vďaka čomu by Penn zabudol na to, že je v nemocnici. Chcela som, aby bol aspoň na chvíľu šťastný,“ povedala zdravotná sestra.

Spolu si zaspievali dve piesne, pričom druhú stihla nakrútiť jeho dcéra. Tento dojímavý okamih sa rozhodla zverejniť na sociálnej sieti.

Hudba je liečiteľom

Alex je úžasná zdravotná sestra, ktorá spríjemňuje mnohým pacientom „pobyt“ v nemocnici. Podľa jej slov pristupujú ku každému pacientovi s láskou. „Rozhodla som sa, že budem robiť radosť pacientom, ktorí si prechádzajú veľmi ťažkým obdobím,“ dodala Alex.

Duet chytil nejedného človeka za srdce. Penn bol vďačný, že aspoň na malý okamih unikol od každodenných starostí a prežíval radosť.