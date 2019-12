TASR

Dnes o 11:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v novembri klesla na 4,92 %

V novembri tohto roka bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v šiestich krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji. V dvoch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast.

— Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 20. decembra (TASR) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v novembri tohto roka úroveň 4,92 %. V porovnaní s októbrom 2019, keď bola 4,94 %, klesla veľmi mierne, o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížila o 0,17 p. b. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol ku koncu novembra tohto roka 135.507 osôb. "Medzimesačne stav klesol o 685 osôb, medziročne sa znížil o 4020, čo je o 2,88 % osôb menej," vyčíslil v piatok generálny riaditeľ ÚPSaVR Marián Valentovič.

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v novembri tohto roka 6,01 %. "Medzimesačne klesla o 0,03 p. b., medziročne sa znížila o 0,26 p. b.," spresnil Valentovič.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v jedenástom mesiaci tohto roka 165.562 osôb. Medzimesačne klesol o 740 osôb. "Medziročne sa stav znížil o 6309 osôb, čo je o 3,67 % menej," doplnil šéf ÚPSaVR.

V novembri tohto roka bol medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti zaznamenaný v šiestich krajoch, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji. V dvoch krajoch bol zaznamenaný medzimesačný nárast.

Ku koncu novembra bolo na úradoch práce voľných 97.783 pracovných miest. Medzimesačne počet voľných miest klesol o 1865 miest. Najviac pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, najmenej ich bolo v Banskobystrickom kraji.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) skonštatoval, že záver a začiatok roka "nebýva veľmi priaznivý z hľadiska prijímania zamestnancov". "V našom záujme je, aby mali zamestnávatelia záujem do práce brať znevýhodnené skupiny. Cieľom ministerstva je, aby na konci tohto roka klesla nezamestnanosť pod 5 %," skonštatoval Richter.

Z hľadiska hromadného prepúšťania minister uviedol, že v novembri boli nahlásené na Slovensku tri hromadné prepúšťania a o prácu prišlo pre to 25 ľudí a 79 miest je ohrozených. "Nie sú to veľké čísla, z hľadiska voľných pracovných miest by sme mali uspokojiť aj týchto ľudí," podotkol Richter. Od januára tohto roka do konca novembra bolo nahlásených 46 hromadných prepúšťaní, pričom bolo 5367 zamestnancov ohrozených. Richter vyčíslil, že nakoniec päť hromadných prepúšťaní bolo zrušených.

Minister sa vyjadril aj k nezamestnaným absolventom stredných škôl, priblížil, že o 25,5 % je ich v evidencii úradov práce menej. Viacerí využívajú aj absolventskú prax a mali by sa podľa Richtera pružnejšie uplatniť na trhu práce. V prípade vysokoškolákov 1980 zostalo na úradoch práce, pričom ich počet však klesá. "Nebudem to hodnotiť ani pozitívne ani negatívne, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to lepší vývoj," uviedol Richter.

Dlhodobo nezamestnaných ubudlo 470 v evidencii úradov práce v novembri. "Pozitívny trend v novembri pokračoval," doplnil Richter.