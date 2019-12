Tímea Gurová

Dnes o 15:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vianočné pesničky znejú naozaj všetky rovnako. Fungujú ako Pavlovov reflex

Kostolné zvony, fanfáry či orchester nesmú vo vianočných hitoch chýbať. Zvuky imitujúce padajúci sneh či detské hračky fungujú generácie.

Skladatelia vianočných hitov ťažia z nostalgie za Vianocami v detstve. — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 21. decembra – Aj vám sa zdá, že všetky obľúbené vianočné pesničky znejú navlas rovnako? Nejde len o pocit, ale je tomu skutočne tak. Vianočné hity majú rovnako ako vôňa perníka, vareného vína či vianočných ozdôb evokovať Vianoce.

Každý rok sa začínajú objavovať v rovnakom období a nenápadne pripomínať blížiace sa sviatky. Portál curiosity.com hovorí doslova o Pavlovom reflexe. Vianočná pesnička má prebudiť vianočnú náladu a všetko, čo Vianoce pre vás vytvárajú. Napríklad aj také nakupovanie darčekov.

Vianočné pesničky majú mnoho rovnakých prvkov vrátane stavby skladby. Foto: Pixabay.com

„Tieto piesne majú špeciálne miesto vo vašej pamäti aj kvôli veku, keď ste ich počuli po prvý raz. Rovnako ako keď v srdci nosíte pesničky obľúbenej kapely zo strednej školy. Je to jav, ktorý pripomína sviatky z mladosti vrátane hudby. Tá je pre človeka výnimočnejšia ako piesne, ktoré počuje v ďalšom období života,“ píše Curiosity.com.

Nostalgia za detstvom a mladosťou

Skladatelia vianočných piesní používajú tieto nostalgické spomienky vo svoj prospech. Kostolné zvony, fanfáry, orchestre či vysoko postavené nástroje sa vždy budú opakovať. Zvuky pripomínajú padajúci sneh alebo detské hračky a fungovalo to aj generácie pred tým.

Jeden z najhranejších vianočných hitov všetkých čias speváčky Mariah Carey All I want for Christmas is you sa veľmi nápadne podobá na pieseň Phil Spector z roku 1963. Pesnička sa znova vrátila v roku 1972 a odvtedy sa začala považovať za vianočnú „klasiku“.

„Keď sa pozriete pesničku Mariah Carey je to presne naučený štýl pesničky z roku 1972 od Phila Spector Vianočný album. Jej usporiadanie je dokonalo presné,“ hovorí Adam Ragusea z Mercerskej univerzity.

Stavba úspešných vianočných piesní je v princípe rovnaká, pretože sa inšpirujú v starých skladbách, ktoré už raz na publikum fungovali. Bez týchto prvkov by nám pesnička už na prvé počutie neevokovala Vianoce.