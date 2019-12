Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Takmer 70-ročný učiteľ fyziky je novým hitom internetu. Jeho pokusy videli milióny ľudí

Skvelý profesor je príkladom toho, že učenie môže byť aj zábava a veda nemusí byť nudná.

69-ročný profesor — Foto: Twitter@its_riccaa

VIRGINIA 20. decembra - Niektorí vysokoškolskí profesori naozaj milujú svoju prácu. Bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Ich práca je aj ich vášňou a to chcú odovzdať aj svojim študentom. Dôkazom toho je aj 69-ročný profesor fyziky David Wright, ktorý robí neuveriteľné pokusy na hodinách, pred očami svojich žiakov. Jedna študentka niektoré vyučovacie hodiny natočila a zverejnila to na svojom Twitteri. Video malo veľký úspech a za krátku dobu má už vyše 22 miliónov videní.

Náruživý profesor svojimi experimentami chce poukázať na dôležitosť fyziky

Pre profesora je škola hrou a to vidno aj na jeho hodinách, kde chce urobiť z vedy hru. David učí fyziku a astronómiu na univerzite vo Virginii už 45 rokov. Behom svojej kariéry učil viac ako 8000 študentov a predviedol stovky pokusov. Na videu, ktoré zverejnila jeho študentka Erica, vidno, ako sa „hrá" s ohňom, leží na klincoch, alebo padá zo skateboardu. A to všetko s úsmevom na tvári. Vďaka týmto experimentom chce poukázať na to, akú dôležitú úlohu má fyzika v našich životoch.

„Nezverejňujem často fotky a videá. A ak to aj urobím, dostanem len pár like-ov. Tentokrát to bolo ale inak. Video s profesorom zožal neuveriteľný úspech na internete a rýchlo sa stal virálnym" prezradila Erica pre portál ABCnews. Skvelý profesor je príkladom toho, že učenie môže byť aj zábava a veda nemusí byť nudná. Jeho prístup k vyučovaniu študenti milujú. Niet divu, do svojej práce dáva naozaj všetko.