Lenka Miškolciová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vyvážite ich zlatom: 3 prírodné recepty na problémy so zažívaním a nafúknutým bruchom, ktoré cez sviatky trápia snáď každého

Sviatky sú pre mnohých nielen čas, kedy trávia s rodinou zaslúžené chvíle odpočinku, no aj čas, kedy mnohých trápia rôzne probémy so zažívaním či nafúknutým bruchom. Nedovoľte, aby vám štedrá večera spôsobovala problémy a pripravte si domáce recepty, ktoré si s problematickým trávením hravo poradia.

BRATISLAVA 22. decembra - Nafúknuté brucho, zažívacie problémy a ťažkosti sa počas vianočných sviatkov nevyhnú snáď nikomu. Štedrá večera je síce moment, na ktorý sa mnohí tešia prakticky celý rok, no takisto si pýta svoju daň. Síce všetci dobre vieme, že ani na sviatky nie je správne prejedať sa, no zrejme len málokto odolá dobrotám, ktoré čakajú na štedrovečernom stole. Či už za to môže fakt, že ste toho zjedli priveľa, nesprávne zvolené kombinácie alebo konkrétna intolerancia na niektorý typ jedla, prinášame vám niekoľko prírodných receptov, ktoré pomôžu s problematickým trávením.

Recept číslo 1: Domáci nápoj proti plynatosti a nafúknutému bruchu

Čo potrebujeme: 1 lyžica strúhaného zázvoru

1 čerstvý uhorka

1 citrón

1 limetka

12 lístkov mäty

1 liter vody Postup: Uhorku nakrájame na plátky. Do džbánu nalejeme vodu, pridáme plátky uhorky, šťavu z citróna a limetky. Nakoniec vmiešame strúhaný zázvor a lístky mäty. Premiešame a necháme cez noc odležať v chladničke. Dávkovanie: Ráno vypijeme jednu šálku približne 20-30 minút pred jedlom. Celkovo by sme počas dňa mali vypiť maximálne 3 šálky nápoja vždy cca 30 minút pred jedlom

Recept číslo 2: Dávka vápnika už počas večere

Počas vianočných hodov nezabúdajte na vápnik Na pitný režim nezabúdajte nielen popri prípravách na Štedrý večer, ale ani počas samotnej večere. A nepatrí do neho len slávnostný prípitok. Základom nápojovej ponuky aj pri bohatom stole by mala byť čistá voda, ktorá telu pomôže tú štedrovečernú nálož rýchlo stráviť. Vyberte si takú, ktorá okrem tekutiny poskytne aj minerály podporujúce trávenie. Takýmto minerálom je aj vápnik. Poznáme ho síce hlavne ako základnú stavebnú jednotku kostí a zubov, ale pomáha aj s trávením, a keďže kalórií je na sviatočnom stole viac ako dosť, minerálne vody bohaté na vápnik sú ideálnym riešením. A aj keď možno obľubujete nesýtené vody, bublinky pri bohatom menu nie sú na škodu. V žalúdku naštartujú tvorbu žalúdočných štiav a pomôžu rýchlejšiemu tráveniu. Bohatá na prirodzený obsah vápnika je aj minerálna voda Kláštorná Kalcia. Obsahuje navyše aj dostatočné množstvo horčíka, vďaka ktorému vie naše telo prijatý vápnik ľahko vstrebať. Minerálna voda Kláštorná Kalcia je dostupná v sýtenej a jemne sýtenej verzii, v objeme 1,5 l a je to prvá masovo predávaná voda na Slovensku, ktorej všetky fľaše sú vyrobené z 50 % rPET. Pite dostatok tekutín už počas štedrej večere a ráno sa vám vaše tráviace ústrojenstvo určite poďakuje. Vyhnete sa tak zbytočným žalúdočným problémom.

Recept číslo 3: Nápoj na problémy so zažívaním