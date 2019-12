Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Nepríjemné otázky, ktoré zažil pri rodinnom stole každý. Týmto by ste sa mali vyvarovať

Prichádzajú vianočné sviatky a tým spojené aj rodinné návštevy. Tie by mali byť pokojné a radostné. Niektorí členovia rodiny sa možno nevideli celý rok, preto sa chcú dozvedieť čím viac o tom druhom. Na jednej strane je to veľmi milé, že sa príbuzní zaujímajú, ale na druhej strane to môže byť aj nepríjemné.

BRATISLAVA 22. decembra - Vianoce sú sviatky pokoja a rodinnej pohody, preto by sa mali v tom duchu aj oslavovať. Nikomu predsa nechýbajú hádky a ani nikto nechce, aby došlo medzi členmi rodiny k neporozumeniu. Niekedy ale nastanú pri rodinnom stole nepríjemné situácie, ktorým by sa mohlo predísť. Každý pozná tie stále sa opakujúce otázky rodinných príslušníkov, ktoré vedia naviesť negatívnu atmosféru, ktorá by ale pri sviatočnom stole nemala byť.

Rodinnú pohodu môže pokaziť jedna nevinná otázka

Niektoré otázky môžu viesť aj ku konfliktom, alebo k trápnemu veľavravnému tichu. Nasledujúce otázky si preto nechajte radšej pre seba a nevyslovujte ich nahlas v prítomnosti rodiny.

Kedy plánujete mať bábätko?

Otázka, ktorú majú najviac v obľube práve starí rodičia. Oni by sa veľmi radi dožili malých vnúčat, a preto táto otázka figuruje pri novomanželoch medzi tými najčastejšími. Ak majú dvaja ľudia dlhoročný vzťah, ostatní majú tendenciu pýtať sa ich na potomka. Podobnými otázkami ale môžete pár dostať do nepríjemnej situácie, kedy sa musia ospravedlňovať a vysvetľovať to, prečo ešte nemajú, resp. neplánujú mať dieťa. Je to veľmi intímna téma, ktorá nepatrí k rodinnému stolu. Možno by aj chceli bábätko, ale nedarí sa im otehotnieť, alebo sa rozhodli, že dieťa mať nechcú. V každom prípade je to len ich vec, o ktorú sa podelia oni, keď príde čas.

Už si si našiel/našla partnera? Prečo si nezadaná?

Ďalšia otázka, ktorá nezadaným spôsobuje husiu kožu. Rodinní príslušníci sú niekedy veľmi zvedaví, a táto otázka hádam nikoho nikdy neminula. Keď neprichádza odpoveď, tak majú tendenciu rozdávať rady, alebo rozpitvávať príčinu, prečo ten partner nie je na scéne. Niekedy to zájde až tak ďaleko, že sa na nezadanú osobu vytára tlak v podobe tikajúcich biologických hodín, alebo úvahami o tom, že v ich veku bola už väčšina členov rodiny zadaná, alebo v manželskom zväzku. Pri tom sa tí ostatní možno ani nezamysleli nad tým, že môže byť v pozadí aj niečo iné, o čo sa daná osoba nechce s ostatnými podeliť. Nedostávajte preto vašich blízkych do podobnej situácie. Mohli by ste im, aj keď nevedomky, ublížiť.

Ako v novej robote? Už sa ti konečne páči?

Ak sa vaši rodinní príslušníci pýtajú na prácu, nie je na tom nič zlé. Sú prirodzene zvedaví. Otvárať ale tému, prečo tak často meníte prácu, alebo prečo sa neviete usadiť konečne v jednej firme, nie je na mieste. Každý sám vie, čo mu najviac vyhovuje, a ak nie je spokojný so súčasným zamestnaním, nemal by stagnovať. Niekomu trvá dlhé roky, kým príde na to, čo vlastne chce robiť a čomu sa chce venovať. Chce to čas, a preto by nikto nemal byť odsúdený za to, že je vyberavý. Radšej by ste ho mali podporovať a stáť pri ňom pri akomkoľvek rozhodnutí.

Pribrala si, že? Už nechodíš cvičiť?

Ďalšia veľmi citlivá téma, ktorú nechcú rozoberať práve ženy. Konfekčné číslo je niečo, čo nechcú rozoberať nikde, hlavne nie na rodinnom stretnutí. Každý predsa vie, že Vianoce nie sú obdobie, kedy by človek chudol. Práve naopak. V tomto období všade okolo nás rozvoniava jedlo a stôl je plný sladkostí. Nikdy neviete, či náhodou nie sú za priberaním zdravotné problémy, alebo ťažký rozchod. Nemusíte preto každé pribudnuté kilo vyhodiť na oči vášmu blízkemu. Je mnoho iných a príjemnejších tém, ktoré s ním môžete pri rodinnom stretnutí rozoberať. Nechcete predsa práve na Vianoce spôsobiť niekomu ujmu na sebavedomí.