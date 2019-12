TASR

SBL: Zápas hviezd sa po tesnom súboji stal korisťou Tímu „Svet"

Zaplnené hľadisko levickej športovej haly si užívalo v predvianočnom čase to najlepšie, čo ponúka Slovenská basketbalová liga.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Levice 18. decembra (TASR) - Zaplnené hľadisko levickej športovej haly si užívalo v predvianočnom čase to najlepšie, čo ponúka Slovenská basketbalová liga. V A4ka All-Star Game SBL napokon triumfoval Tím „Svet", Tím „Slovensko" zdolal 136:133.

Zábava, akcie, pekný basketbal, to všetko bolo súčasťou stredajšieho večera. Proti sebe nastúpili tímoví spoluhráči, reprezentanti z rôznych krajín a ligová elita. Už od úvodnej minúty sa hralo v uvoľnenom tempe, no viac z hry mal najskôr výber legionárov.

Tím Slovensko takmer dokonal veľký obrat

Slovenské družstvo však po prestávke chytilo druhý dych a dokázalo takmer kompletne zmazať 24-bodové manko. „Z akcie mám veľmi dobré dojmy. Myslím si, že si všetci užili zápas, videli pekné akcie. Ja pevne verím, že sme pobavili divákov, bolo to hlavne pre nich. Som toho názoru, že sme tu mali to najlepšie, čo momentálne v lige máme. Veľmi som si to užil, som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Gratulujem víťazom, aj keď to bolo len o tri body, ale bojovali sme do konca," vyjadril sa tréner slovenského výberu Peter Jankovič.

V závere sa tempo hry vystupňovalo, v stávke bola totiž prestíž na oboch stranách. Do poslednej minúty nebolo jasné, kto bude víťazom. Napokon rozhodli pevnejšie nervy, ktoré malo družstvo vedené koučom Aramisom Nagličom.

„Bola to výborná akcia, dobrá nálada. Povedal by som, že aj dobrý zápas na konci, keď sa už o niečo hralo. Ďakujeme Leviciam za pohostenie. Ideme domov po peknom basketbalovom festivale a ideme pokračovať v našej bežnej práci," uviedol tréner legionárov Aramis Naglič.

Skvelé individuálne súťaže

Spestrením celého večera boli podľa očakávania individuálne súťaže. Najskôr bol na programe „Skills Challenge", teda súťaž o hráča s najlepšími zručnosťami. Tá sa stala napokon korisťou domáceho hráča Šimona Krajčoviča. Ten prevýšil Róberta Rožánka, Tomáša Mrviša a Mika Caffeyho.

„Cítim sa výborne. Ja a všetci hráči sme si to užili. Dúfam, že aj diváci sa pobavili a to bolo cieľom tohto večera. Bolo to dobre pripravené, všetko boli nachystané a šliapalo to ako hodinky. V Leviciach je vždy vynikajúca atmosféra. Ľudí tu baví basketbal, prišli sa pozrieť a myslím si, že bola kvalitná atmosféra," prezradil Krajčovič.

V trojkárskej súťaži prekvapil náhradník na poslednú chvíľu, „Peak hráč mesiaca november" a pivot MBK Baník Handlová Aleksandar Radukič. V nabitej konkurencii zvíťazil nad svojim spoluhráčom Sašom Jankovičom a legionárskou dvojicou Jalen Nesbitt, Amin Hot.

„Je to skvelý pocit a teším sa, že som vyhral. Hlavné je, že som vyradil svojho spoluhráča Sašu Jankoviča, ktorého považujem za najlepšieho ligového strelca. Bolo to super zorganizované," vyhlásil Radukič.

Súťaž smečiarov povestnou čerešničkou na torte

Povestnou čerešničkou na torte bola smečiarska súťaž. V takmer výhradnej slovenskej súťaži si uchmatol ocenenie jeden z najlepších smečiarov našej súťaže Adam Antoni. Svojimi kúskami zatienil mená ako Jakub Merešš, Melsahn Basabe a Viktor Juríček.

„Som rád, že som vyhral túto súťaž. Určite som to nečakal, rešpekt pred mojimi súpermi. Predviedli úžasné smeče. Bola to úžasná akcia, skvelo zorganizovaná, prišlo kopec ľudí. Dúfam, že všetci si prišli na svoje a verím, že sa takto vidíme o rok," povedal Antoni.

Na záver vydareného večera ocenili organizátori najužitočnejšieho hráča zápasu. Stal sa ním krídelník BC Prievidza Ibrahim Durmo, autor 27 bodov, 6 doskokov, 2 asistencií a 2 ziskov. Spomedzi účastníkov zápasu mal najvyšší index užitočnosti - 35.

„Je to skvelý a úžasný pocit. Bol to veľmi dobrý večer, vynikajúco zorganizovaný, diváci prišli v hojnom počte. Niet čo vytknúť. Čo sa týka zápasu, snažili sme sa to užiť, zabaviť ľudí a seba," dodal na záver Durmo.