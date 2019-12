TASR

MS klubov vo futbale: Liverpool postúpil do finále, v nadstavení rozhodol Firmino

Futbalisti FC Liverpool postúpili do finále MS klubov FIFA.

Roberto Firmino z Liverpoolu sa raduje z gólu do siete Monterrey — Foto: TASR/AP

Dauha 18. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool postúpili do finále MS klubov FIFA. V stredajšom druhom semifinále v Dauhe zdolali FC Monterrey 2:1 vďaka gólom Nabyho Keitu a Roberta Firmina a v sobotu o 18.30 SEČ si zahrajú o trofej proti Flamengu.

Liverpool sa vo finále predstaví druhýkrát v histórii a opäť proti brazílskemu súperovi, v roku 2005 nestačil na Sao Paulo. Monterrey ako víťaz Ligy majstrov v zóne CONCACAF môže vyrovnať svoj najlepší výsledok na MS klubov, v roku 2012 obsadil tretie miesto. V súboji oň si v sobotu o 15.30 SEČ zmeria sily s Al Hilalom zo Saudskej Arábie.

V nadstavení rozhodol Firmino

Úradujúci šampión európskej Ligy majstrov pricestoval v najsilnejšom možnom zložení, čo sa odrazilo na výsledku v utorňajšom štvrťfinále anglického Ligového pohára, v ktorom podľahol Aston Ville 0:5.

Aj v Katare však trénerovi Jürgenovi Kloppovi pre zranenia chýbali niektorí zverenci a improvizovať musel najmä v obrane. Na pravej strane nastúpil James Milner, v stopérskej dvojici hral vedľa Joea Gomeza kapitán Jordan Henderson.

Liverpool otvoril skóre v 12. minúte, keď si Keita nabehol do šestnástky a zužitkoval prihrávku Mohameda Salaha. Mexické mužstvo odpovedalo už o dve minúy neskôr, z dorážky sa presadil Rogelio Funes Mori. O osude zápasu rozhodli až striedajúci hráči v nadstavenom čase. Trent Alexander-Arnold, ktorý nahradil Milnera, poslal prízemný center z pravej strany, loptu si našiel Firmino a šesť minút po príchode na trávnik skóroval.

MS klubov - semifinále: FC Monterrey - FC Liverpool 1:2 (1:1) Góly: 14. Funes Mori - 12. Keita, 90.+1 Firmino Monterrey: Barovero - Medina, Montes (79. Layun), Sanchez, Vangioni - Pabon (82. Meza), Rodriguez, Ortiz, Piazrro (90. Gonzalez), Gallardo - Funes Mori Liverpool: Alisson - Milner (74. Alexander-Arnold), Gomez, Henderson, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Lallana, Keita - Salah, Origi (85. Firmino), Shaqiri (68. Mane)

Hlas po zápase (zdroj: bbc.com):

Jürgen Klopp, tréner Liverpoolu: „Všetko čo potrebujete, je brankár ako Alisson Becker, bol tam v kľúčových momentoch. Bol to naozaj ťažko vybojovaný duel, no krásny, s peknými gólmi a skvelou atmosférou. Museli sme nasadiť rôznych hráčov a čakať, ako sa to ukáže na trávniku. Sme zvedaví, čo dokážeme vo finále."