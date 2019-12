TASR

Odložené El Clásico sa skončilo bezgólovou remízou

Karim Benzema (vľavo) z Realu Madrid a Gerard Pique z Barcelony — Foto: TASR/AP

Barcelona 18. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona remizovali v dohrávke 10. kola španielskej La Ligy s Realom Madrid 0:0. Prestížne „El Clasico" sa malo pôvodne uskutočniť už 26. októbra, no po vlne demonštrácií katalánskych separatistov ho preložili na 18. decembra. Barcelona si udržala pozíciu lídra tabuľky o skóre pred Realom, ktorý mal na Camp Nou viac príležitostí, ani jednu však nevyužil.

V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami. Ako prvý pohrozil Real, strela Karima Benzemu však mierila do stredu bránky. Hostia pokračovali v útočnej aktivite a v 17. minúte mohol otvoriť skóre Casemiro, jeho pokus smerujúci k vzdialenejšej žrdi vyhlavičkoval z bránkovej čiary Gerard Pique.

Real účinne uplatňoval vysoké napádanie a narúšal rozohrávku Barcelony. Umiestnenú strelu Casemira k ľavej žrdi vyrazil Marc-Andre ter Stegen na roh. V 41. minúte oblúčik Lionela Messiho našiel Jordiho Albu, ktorého strela tesne minula žrď.

Aj v druhom polčase bol nebezpečnejší Real. V 67. minúte po rýchlej akcii "bieleho baletu" a kombinácii Valverdheo s Garethom Balem strela Walesana presvišťala tesne vedľa pravej žrde. V 73. minúte po akcii Benjamina Mendyho s Valverdem Bale strelou z prvej poslal loptu k ľavej žrdi a rozvlnil sieť. Čiarový rozhodca však zamával ofsajd a celú situáciu následne skúmal VAR. Gól neplatil, lebo centrujúci Mandy bol v momente prihrávky mimo hry.

Krátko na to sa v dobrej pozícii ocitol Luis Suarez, no netrafil medzi tri žrde. Obrana Realu na čele s kapitánom Sergiom Ramosom pracovala spoľahlivo, v závere zápasu Barcelonu do ničoho vážnejšieho nepustila a tak sa v katalánskej metropole zrodila bezgólová remíza.