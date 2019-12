Tímea Gurová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nový Zéland už bude prijímať iba také zákony, ktoré nebudú škodiť prírode

Nový Zéland je piatou krajinou na svete, ktorá sa zaviazala k tomu, že do roku 2050 nebude produkovať emisie.

Nový Zéland bude každé vládne rozhodnutie hodnotiť s odborníkmi, ktorí zhodnotia dopad na životné prostredie. — Foto: Pixabay.com

WELLINGTON 22. decembra – Akákoľvek nová legislatíva musí byť posudzovaná s ohľadom na životné prostredie. K takémuto kroku sa podujal Nový Zéland, ktorý je piatou krajinou na svete s cieľom znížiť množstvo emisií na nulu do roku 2050.

Nový Zéland navyše vytvoril nezávislú komisiu pre zmenu klímy, ktorá bude vláde radiť, ktoré kroky podniknúť, aby tento environmentálny záväzok naplnila.

„Dnes je deň, na ktorý som hrdá. Dúfam, že budúca generácia uvidí, že sme boli na správnej strane histórie“ povedala novozélandská premiérka Jacinda Ardern po schválení zákona.

Nový Zéland patrí k najväčším vývozcom mlieka na svete. Skleníkové plyny z chovu zvierat sú jeho najväčším problémom. Foto: Pixabay.com

Zéland v rámci boja proti klimatickým zmenám plánuje za 8 rokov vysadiť miliardu stromov a zakázal aj prieskum nových ložísk ropy a plynu v oceáne.

Veľký problém si uvedomuje v množstve skleníkových plynov, ktoré vyprodukuje živočíšna výroba. Nový Zéland patrí napríklad k najväčším vývozcom kravského mlieka na svete. Množstvo biologického metánu by sa do roku 2030 malo znížiť o 10 percent, do roku 2050 o 47 percent.

Nová legislatíva sa ocitla v centre záujmu ľudí. Tvorcovia zákonov dostali 11-tisíc podnetov od obyvateľov. Svoje pripomienky zasielali všetci – od študentov a vedcov po samotných farmárov a aktivistov.