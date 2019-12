Cestujúcich na Hlavnom nádraží v Prahe čakalo veľkolepé predstavenie. Ľudia boli nemom úžase

Ľudia na Hlavnom nádraží v Prahe sa nestačili čudovať. V budove stanice na nich totiž čakali operní speváci prezlečený za bežných ľudí, no keď zo seba vypustili nádherné tóny, hneď bolo jasné, že sú to profesionáli. Do zrekonštruovania Štátnej opery v Prahe chýbajú ešte tri týždne. Keďže Hlavná vlaková stanica je od nej vzdialená len niekoľko metrov, speváci sa rozhodli, že si spravia malú predpremiéru práve tam.