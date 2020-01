Michaela Slaninová

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Z učiteľky hudby šéfka prestížnej firmy: V názoroch ľudí je stále zakorenené, že len muž dokáže v tejto pozícii uspieť

Z divy vo svete umenia je dnes diva vo svete biznisu.

— Foto: Archív LT

Lucia Tarnóczy už 7 rokov pôsobí v spoločnosti DIVAS drink INTERNATIONAL. Diva‘s sú funkčné nápoje na báze prírodných surovín, bez pridania cukru, určené ženám. Nie je to len produkt, je to koncept a životný štýl pre ženy, ktoré sa neboja byť samé sebou.

Diva‘s si zakladá na vysokej kvalite, vďaka ktorej sa im podarilo preniknúť na trhy nielen v Európe, ale aj v Amerike a Spojených arabských emirátoch. Vďaka vysokej kvalite získal Diva‘s aj niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení.

Lucia vedie firmu a značku z pozície CEO už takmer 4 roky a zároveň je prezidentkou dcérskej firmy DIVAS drink U.S. v americkom Memphise. Diva‘s je jej „osudovou“ značkou. Tu spoznala svojho manžela, zakladateľa Diva’s, a prežila najlepšie roky svojej biznis kariéry.

Lucia vyštudovala hru na harfe. Následne tri roky viedla na Súkromnej umeleckej škole v Žiline hru na klavír a teóriu hudby. Zároveň hrala v profesionálnych hudobných telesách, bola harfistkou na voľnej nohe. Často, keď vidíme umelca alebo umelkyňu, ktorí hrajú na hudobný nástroj, predstavujeme si, že je to výsledok akéhosi zázračného talentu: „Človek pozná v podstate už len ten výsledný produkt, to, čo vidí na pódiu.“ „Mnohokrát mi prišli ľudia povedať, že vyzerám ako víla, ale nevidia to, čo to obnáša.“ Za každým krásnym tónom sú však hodiny, mesiace a roky tvrdej práce. Získate tak vytrvalosť, disciplínu, schopnosť ísť cez prekážky. Toto všetko je dôležité pre oba svety, umelecký aj ten biznisový. „Vždy to bolo pre mňa tabu, bála som sa povedať, že môj background nie je z tohto biznisu, že môj background je umelecký. Na prvý pohľad vyzerajú ako dva odlišné svety.“ Lucia dokázala oba tieto svety prepojiť: „Napriek tomu, že som a navždy budem vo svojom vnútri a duši umelec, to sa jednoducho nedá poprieť, mám to vo svojej DNA, tak ma lákal vždy ten iný svet, ten, čo je na tej druhej strane.“ Dnes už 4 roky vedie spoločnosť Diva‘s International z pozície CEO. Často sa vraví, že za úspechom muža máme hľadať ženu. Dnes to môže platiť aj opačne. Obrovskou oporou na Luciinej ceste zohral jej manžel Peter Tarnóczy, zakladateľ Diva‘s a vizionár, ktorý našiel priestor na trhu pre jedinečný ženský nápoj. Vyrástla tak nielen nová značka pre ženy, ale aj ďalšia Diva v biznise.