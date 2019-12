Michaela Slaninová

Dnes o 10:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Top manažérka roka 2019 Lucia Pašková: Aj vďaka nej udáva slovenský Curaprox tempo ostatným krajinám

Lucia Pašková zastupuje na Slovensku obľúbenú značku Curaprox. Povolaním by mala byť učiteľka, no aktuálne je čerstvou Trend Top manažérkou roka 2019, vďaka ktorej slovenský Curaden udáva tempo aj ostatným krajinám v sieti Curaprox.

— Foto: Archív LP, Facebook/Curaprox

Lucia Pašková je čerstvou Trend Top manažérkou roka 2019, ale najmä ženou, ktorá zastupuje na Slovensku značku Curaprox. Firmu založila s lekárom Pavlom Andelom ml., ktorý praxoval v ordinácii jej mamy, zubnej lekárky. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského vyštudovala angličtinu a nemčinu. Povolaním by mala byť teda učiteľkou. Vzdelávania sa však nevzdala. Preniesla ho do svojho biznisu. Osveta o prevencii a starostlivosti o zuby sa stala základom jej podnikania. Zapojila do nej nielen svoj tím, ale aj študentov medicíny: „My sme sa rozprávali so študentami tak, že vy máte možnosť zmeniť charakter zubného lekárstva, vy sa môžete stať tými lekármi ako v starej Číne, kde lekár je ten, ktorý uchová pacienta zdravého.“

Starostlivosť a zodpovednosť má Lucia hlboko zakorenené vo svojom DNA: „V podnikaní si dnes musí človek nastavovať svoje hranice sám: čo je zdravý profit a čo je už niečo čo, keď robím ako podnikateľ, tak už na to niekto dopláca, či je to zákazník, alebo biznis partner, alebo okolie, spoločnosť alebo príroda.“ V Curadene sa však starajú nielen o naše zuby, ale aj o našu planétu. Z vyzbieraných použitých kefiek napríklad vyrábajú koše na triedenie odpadu. „Ja som sa začala zaoberať tým, že jedna kefka, ktorá skončí na skládke, to nie je také hrozné. Keď ale vezmem všetky zubné kefky, ktoré sa za rok na Slovensku vyhadzujú a končia na skládke, tak to je obrovská masa. Ak by sa to vysypalo na fontánu Rolanda na Hlavnom námestí, tak ju takmer kompletne zasypeš.“ Dokonca testujú s profesorom Alexym z STU biologicky odbúrateľný materiál na výrobu kefiek, ktoré by nahradili plast.

Už niekoľko rokov sa navyše venuje zdravým záhradám na princípe permakultúry. Nie je to len hobby. Pre Luciu sú zdravé záhrady životnou filozofiou: „Vždy, keď robíš nejaké rozhodnutie, tak rozmýšľaš nad tým, či je to rozhodnutie dobré pre teba (ľudia niekedy zabúdajú, aby to, čo robia, bolo dobré aj pre nich), ale zároveň to musí byť dobré pre ostatných ľudí, aj pre Zem.“

Sloboda a dôvera, ktorú preniesla do svojho tímu, prinášajú firme množstvo inovácií a výsledky, vďaka ktorým slovenský Curaden udáva tempo aj ostatným krajinám v sieti Curaprox.: „Keď dávaš dôveru iným, tak sa ti tá dôvera vracia a zároveň to zrýchľuje celý proces zlepšovania sa.“