TASR

Dnes o 13:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní AKTUÁLNE: Ceny plynu pre domácnosti sa v januári nakoniec nezvýšia

Cena plynu od štátneho Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) sa pre domácnosti od začiatku budúceho roka nezvýši.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. decembra (TASR) – Cena plynu od štátneho Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) sa pre domácnosti od začiatku budúceho roka nezvýši.

Štát využije pozíciu jediného akcionára v plynárenskom podniku a nariadi predstavenstvu, aby vo vykurovacej sezóne 2019/2020 SPP nevyužil maximálnu možnú cenu plynu pre domácnosti, ktorú schválil Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Cena plynu sa mala zvýšiť v dôsledku rastu cien na svetových trhoch v priemere o 4,94 %. Zachovanie súčasnej ceny plynu sa týka iba vykurovacej sezóny 2019/2020, ktorá trvá do konca mája a iba zákazníkov SPP.

„Vzhľadom na skutočnosť, že SPP pokrýva dodávkami väčšinu domácností, uplatnenie opatrenia vo vzťahu k cenám plynu by viedlo k plošnému zníženiu zaťaženia obyvateľstva – zákazníkov SPP. Je možné, že ďalší dodávatelia plynu by voči spotrebiteľom postupovali rovnako ako SPP a ceny by počas vykurovacej sezóny 2019/2020 nezvýšili, čím by sa rozšírila účinnosť opatrenia aj na obyvateľov, ktorí nie sú zákazníkmi SPP," uviedlo MH v schválenom materiáli. Pokiaľ alternatívni dodávatelia plynu ceny zvýšia, mohli by si ich zákazníci podľa predkladateľa zvoliť za dodávateľa plynu SPP.