VIANOČNÝ RECEPTÁR: Tu sú najlepšie recepty na vaječný likér, varené víno a punč

Sú neodmysliteľnou súčasťou každých Vianoc. Prinášame recepty na vianočnú klasiku.

BRATISLAVA 21. decembra - Varené vínko, vianočný punč alebo domáci likér. Všetky tri spomenuté dobroty si vieme pripraviť aj doma a vychutnať tú dokonalú chuť. Práve toto krásne obdobie je ako stvorené na ich prípravu. Tak šup do kuchyne, tu sú tie najlepšie recepty.

Varené víno

Receptov na varené víno je naozaj mnoho. Niekto používa klasiku, iní sa snažia o vylepšenie. Niekedy sa to podarí, no a niekedy aj nie. Tento recept na červené varené víno je však overený a počuli sme, že je úžasný.

Potrebné suroviny:

3 fľaše červeného vína

5 lyžíc medu

3 tyčinky škorice

10 ks klinčeka

1 celú orechovú škrupinku (treba dať do vrecka, aby sa po uvarení dala jednoducho vybrať)

Pol šálky sušených jabĺk

Ako na to:

Vínko pomaličky zahrejeme na slabom plameni, potom pridáme med, orechovú škrupinu a koreniny. Premiešame a nakoniec pridáme sušené jabĺčka. Odložíme z plameňa a môžeme vychutnávať. (Teplota vína by mala dosahovať maximálne 70 stupňov) V prípade, že má niekto chuť a preferuje biele víno, recept môže použiť tiež.

Vianočný punč

K vianočnému obdobiu patrí aj dobrý punč. V prípade, že máte chuť si ho uvariť doma, je to naozaj jednoduché. Treba mať po ruke základné ingrediencie: červené víno, sušené alebo čerstvé ovocie a voňavé koreniny. V prípade, že budú punč piť aj šoféri či deti, namiesto vína použite čaj, najlepšie čierny. Vo videu vás profesionálny barman Ján Lačok naučí tri výborné recepty na tento obľúbený nápoj.

Domáci likér

No a na záver nemôžu chýbať recepty na domáci likér. Veď Vianoce sú špeciálne, tak si treba dopriať aj špeciálny nápoj. Vybrali sme pre vás dva podľa nás najlepšie. Samozrejme legendárny vaječný likér a exkluzívne domáce Baileys.

Domáci vaječný likér

Potrebné suroviny:

6 žĺtkov

1 plechovku Salka

250 ml rumu

500 ml mlieka

Ako na to:

Kondenzované mlieko vyšľaháme s obyčajným mliekom. Do tejto zmesi postupne vmiešame rozšľahané žĺtky. Zmes vložíme do vodného kúpeľu a zahrievame za stáleho miešania. Následne zložíme z plameňa a za občasného miešania necháme vychladnúť. Až následne, do vychladnutého krému postupne vmiešame rum. Likér je na svete a vy si môžete pochutnať. Nezabudnite, že ho treba skladovať na chladnom mieste.

Domáce Baileys

Potrebné suroviny:

500 ml nesladeného kondenzovaného mlieka

2 lyžice instantnej kávy

150 ml whiskey

1 lyžičku vanilkového extraktu

3 kopcovité lyžice práškového cukru

200 ml smotany na šľahanie

Ako na to:

Kondenzované mlieko vlejeme do mixéra, pridáme kávu, whiskey, vanilkový extrakt a práškový cukor. Rozmixujeme na jednotnú hmotu. Na záver pridáme smotanu a premiešame. Rýchle, chutné a okamžite pripravené na popíjanie.