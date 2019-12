Klaudia Fiolová

Najkrajšie novoročné sms priania : Potešte vašich blízkych vtipnými aj milými vinšami

Už len pár hodín a vkročíme do nového roka. Chceli by ste potešiť tých, s ktorými tento deň nemôžete stráviť? Prinášame pár podarených tipov.

BRATISLAVA 30. decembra - A po roku je to tu to opäť. Lúčime sa so starým, s otvorenou náručou vítame ten nový. Rok 2019 priniesol všetko, čo mal. Veríme, že naň budete spomínať hlavne v pozitívnom svetle, a na to negatívne časom zabudnete. Odpočítavame posledné hodiny do polnoci, ktoré trávime s blízkymi ľuďmi a priateľmi.

Miestnosti sú zaplnené smiechom, spomienkami, hudbou, priateľskou atmosférou, no a, samozrejme, dobrým jedlom a pitím. V chladničke sa chladia bublinky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou príchodu nového roka. Rok 2019 je na dosah a treba doň vstúpiť s novými myšlienkami, novými cieľmi a najmä po boku svojich milovaných.

Žiaľ, nedá sa však oslavovať osobne so všetkými, a tak je dobrým zvykom, že svojim blízkym posielame silvestrovské a novoročné SMS priania.

Pre potešenie

Hodiny tíško tikajú, nový rok už vítajú. Prišiel teda správny čas, želajme si zas a zas, veľa šťastia, zdravia, lásky, nech je život bez prekážky.

Novoročný prípitok nech vám je na úžitok, nech Vám dodá veľa síl, aby Vás žiaľ neťažil. Nech vás bolesť nezraní – to je mojím želaním.

Zlomil sa nám čas o hranu, starý rok zahoď za hlavu, neresti, trápenia, to je minulosť, bohatstvo a úspech, to je budúcnosť. PF 2020!

Dnes na liste v kalendári, prvý deň je v januári. Preto verný starým zvykom, pripájam sa k vinšovníkom a prajem Vám v novom roku úspech v každom žitia toku, veľa šťastia, zdravia veľa, všetko, čo si srdce želá.

Zvítajme sa s novým rokom, v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode. S úprimnosťou svoje čaše dvíhame tiež vo zvyšok: nech je pevné zdravie vaše, nech je šťastný nový rok!

Do nového roku veľa splnených snov Ti prajem. Nech Tvoje srdce pre vernú lásku denne bije a šťastie na duši Ti radostne žije. A aké predsavzatie do nového roku si treba dať? No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať a radosť všetkým naokolo rozdávať.

Pre odvážnych

Až ťa šampusový štupeľ trafí do oka, až ťa vyšetria a uznajú za cvoka, až ti bude od chľastu veľmi zle, až ohňostroj ti v zadku vyprskne, bude neskoro ti šťastie priať, tak ti ho prajem teraz na stokrát.

Letí striga na metle, nacenganá vo vetre. Navalená z piva, vína, nabúrala do komína. Žiadne mlieko, žiadne syry, len alkohol dodá sily. Šťastný nový rok.

Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu. Veľké príjmy, nízke dane a sexu tak primerane počas celého roku praje…

Vinšujem vám nový rok, aby vám odpadol z pece bok, z hrnca ucho, z gazdinej brucho a zo strechy rúra, aby ste v hrnci stále mali kura. Aby sa vám hrach rodil, aby som ja naň chodil. V komore dosť pálenky a samé krásne spomienky.

Hej, aj s Tebou sa Starý rok nemaznal? Tak Ti želám, aby si bol v Novom roku kráľ, mnoho nových vecí objavoval, a ešte z nich aj iným rozdával.

Nový rok treba vždy poriadne zapiť, prestaň sa vykrúcať, sme predsa chlapi. A že ťa nad ránom rozbolí hlava? Veď sa to do roka častejšie stáva.