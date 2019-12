Lenka Miškolciová

Popolušku mala hrať úplne iná herečka! Viete si predstaviť, že by ju hrala táto žena?

Na mieste Popolušky a princa sa mali pôvodne ocitnúť úplne iní herci.

— Foto: Repro foto YouTube

Bratislava 17. decembra - Bez Popolušky snáď ani nie sú Vianoce. Túto legendárnu rozprávku z roku 1973 si nenechá ujsť na Štedrý deň či počas sviatkov hádam nikto. Hoci príbeh o Popoluške a princovi poznáme už naspamäť, vždy sedíme pred televíziou až dovtedy, kým Karel Gott nezaspieva „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“.

Klasická rozprávka však mohla vyzerať úplne inak. Respektíve, samotná Popoluška a princ mohli vyzerať úplne inak. Namiesto dnes už ikonickej dvojice Šafránková-Trávniček si ústredné postavy totiž mohli zahrať Jana Preissová a Jan Hrušínský. Informoval o tom český denník Aha!.

Jana Preissová a Jan Hrušínský boli zvažovaní na úlohu Popolušky a princa. Foto: Ceskatelevize

Režisér skúšal viac ako 25 herečiek

„Na Popolušku som skúšal viac ako 25 herečiek a bol som už takmer dohodnutý s Janou Preissovou,“ spomína dnes režisér Václav Vorlíček. „Ale keď som sa s ňou stretol a skúmali sme termíny nakrúcania, ktoré sa po dohadovaní s Nemcami presunuli na zimu, tak Jana zistila, že to bude práve v šiestom mesiaci tehotenstva. Takže to padlo,“ povedal pre denník Aha! režisér. Potom si však, našťastie, spomenul na mladú Libuši Šafránkovou, ktorú si pamätal ako Barunku z filmovej Babičky. Šafránková sa do scenára okamžite zamilovala a o Popoluške tak bolo rozhodnuté.

Foto: Csfd.cz

Alain Delon v rozprávke

Nájsť princa bolo o niečo jednoduchšie, hoci aj na neho mal režisér viacero adeptov. Uvažoval napríklad aj o Janovi Hrušínskom či Jaroslavovi Drbohlavovi, ktorému nakoniec pripadla úloha pobočníka Vítka. K Trávničkovi sa dostal režisér náhodou. „Začínal som práve učiť na FAMU a režisér Elmar Kloss si ma prizval na posudok a obhajobu absolventského filmu študetna, ktorý sa volal Jaroslav Soukup (dnes známy český režisér). V tom filme hral chlapec, ktorý mi trochu pripomínal francúzskeho Alaina Delona a taká podoba môže na divákov platiť,“ povedal o výbere princa režisér legendárnej Popolušky.