Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Ani naši predkovia nemali na štedrovečernom stole jahody. Tipy, ako byť počas Vianoc šetrný k planéte

Sprievodca udržateľnými Vianocami vám napovie nielen to, ako zabaliť darčeky ekologicky, ale poradí vám vyriešiť aj dilemu plastový verzus živý stromček a mnoho ďalších vecí.

Ilustračné foto — Foto: Unsplash/Irena Carpaccio, Roman Kraft

BRATISLAVA 21. decembra - Preplnené štedrovečerné stoly, plné bruchá a fúry darčekov. Vianoce majú byť bohaté a štedré, to áno. Avšak medzi plytvaním a bohatými a štedrými Vianocami je tenký ľad.

Čoraz viac ľudí sa zamýšľa nad tým, ako chrániť životné prostredie a byť k našej planéte šetrnejší aj počas najkrajších sviatkov roka. WWF pripravila šikovného Sprievodcu udržateľnými Vianocami, ktorý vám napovie, na čo treba pamätať pri nákupe vianočných darčekov, ktorému druhu stromčeka dať prednosť a čo mať na štedrovečernom stole.

Ilustračné foto. Foto: TASR/ Pavol Ďurčo

Až 111 kilogramov jedla vyhodí ročne do koša priemerný Slovák či Slovenka. „Množstvo vyhodených potravín významne narastá práve cez sviatočné dni,“ upozorňuje Pete Pearson, ktorý vo WWF vedie program zameraný na znižovanie potravinového odpadu, a dodáva: „Keď vyhadzujeme jedlo, vyhadzujeme zároveň úrodnú pôdu, vodu i energiu, potrebnú na jeho produkciu.“ Nuž, čo s tým? Tu je zopár tipov:

Nakupujte zodpovedne

Budete doma celé sviatky? Alebo sa chystáte na obed k rodičom či priateľom? Ak budete doma tráviť len niekoľko dní, veľké vianočné pečenie a varenie je zbytočné. Presne si naplánujte, čo budete variť a zostavte si zoznam toho, čo je nevyhnutné vložiť do nákupného košíka.

Obmedzte zvyšky

Naopak, ak čakáte priateľov či rodinu a pre istotu navaríte viac, zabaľte priateľom jedlo so sebou. Každý z nás občas ocení, keď nemusí variť. Ak predsa jedlo zostalo, porozmýšľajte, čo sa dá zamraziť. A čo sa spotrebovať nedá, kompostujte.​

Ilustračné foto. Foto: TASR / Roman Hanc

Myslite na to, akú dlhú cestu k nám jedlo meralo

Ani naši predkovia nemali na štedrovečernom stole jahody - ak teda nemali doma úbohú Marušku. Aj tú by však ťažko poslali stovky kilometrov pre kokosový orech. Skôr si na stôl položili vlašské orechy. Skúste i vy pri plánovaní Štedrej večere myslieť na to, akú dlhú cestu k nám jedlo meralo a všímať si, do akého obalu ho zabalili, aby tú cestu prežilo.

Redukujte obaly

Trendom je darčeky objednávať, no pri doručovaní sú často zabalené v objemných obaloch a kvôli ochrane aj v zbytočných plastoch. Čo sa dá, je lepšie kúpiť osobne a zbytočným plastovým obalom sa vyhnúť.

Kupujme obaly, ktoré sa dajú znova použiť

Každoročne nás reklama presviedča, že k Vianociam patria sladené nápoje v plastových fľašiach, ktoré priváža kamión so Santa Clausom. Naozaj patria na vianočný stôl plastové fľaše? Sklenená karafa, v ktorej namiešate vlastnú limonádu, bude krajšou ozdobou vianočného stola.

Slovensko SR Trnava Vianoce stromčeky predaj. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

A čo stromček?

Aj pri stromčeku riešime „plastovú dilemu“. A v nej má mierne navrch ten živý – počas rastu produkoval kyslík a pomáhal spotrebovať CO2, kým pri plastovom to platí naopak. Dilema plastový či živý však nezahŕňa všetky možnosti – stále viac domácností volí alternatívu, keď stromček nahradia dekoráciou alebo si prenajmú stromček v kvetináči.

Zabaľte darčeky do vlastnej kreativity

Neuveriteľných 366-tisíc kilometrov vianočného baliaceho papiera. Toľko spotrebujú počas Vianoc len vo Veľkej Británii, hovorí prieskum, ktorý citovali anglické denníky. Prepočítali to a vyšlo im, že toľko papiera by omotalo Zem okolo rovníka deväťkrát!

Áno, čaro Vianoc stojí na prekvapení z rozbaleného darčeka, ale naozaj musí byť každý zabalený v chlórom bielenom papieri s vianočnou potlačou, ktorý hneď končí v koši?



Namiesto vianočného papiera preto použite radšej recyklovaný, prípadne papier, ktorý máte doma a už ho nepotrebujete – napríklad aj ten zo starých novín. Ak využijete recyklovaný papier, môžete si ho i sami ozdobiť.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Wokandapix

Darujme seba a čas

Koľkokrát si povzdychnete, že na seba nemáte čas? Alebo nemáte čas na koníčky? Spoločný rodinný výlet, návšteva vínnej pivnice, lístky do divadla či permanentky. Už dlho rozpráva manželka, že sa chce pustiť do francúzštiny? Darujte jej jazykový kurz.

Manžel nemá čas na cvičenie? Mohla by ho potešiť poukážka do fitness centra či do plavárne. A keď naozaj nemáte nápad, podporte dobrú vec a darujte symbolický dar, ako je napríklad adoptovanie stromu v rezervácii či v ovocnom sade, kam sa môžete ísť s obdarovaným spoločne pozrieť.

Vymenené darčeky

Antikvariáty či swapy, aj to môže byť dobré miesto na darček. Jeden prebieha tieto Vianoce v bratislavskom Auparku v spolupráci s WWF Slovensko – Vianočný swap hračiek a knižiek. V každej detskej izbe sa nájdu hračky či knihy, z ktorých už deti „vyrástli“, no napriek tomu sú v dobrom stave a pripravené potešiť niekoho iného. Práve také je možné priniesť od 8. do 23.12. do Auparku v Bratislave.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Loewe Technologies

Myslíte na úsporu energie

Ak kupujete spotrebiče, nezabudnite sledovať energetický štítok a vyberať najúspornejšie. A spýtajte sa na servis, či ho dodávateľ poskytuje i vo vašom meste, prípadne, či vie ponúknuť predĺženú záruku alebo poistenie opráv. Ak kupujete elektroniku či hračky na baterky, kúpte dobíjateľné baterky.

Pri rozhodovaní vám môže pomôcť hodnotenie výrobcov v Sprievodcovi zelenej elektroniky (Guide to Greener Elektronics) od Greenpeace. Výrobcov hodnotí nielen z pohľadu spotreby energie, ale aj z pohľadu materiálov, recyklácie a chemikálií.