Marek Hovorka sa po siedmich rokoch vrátil do Kladna

Na snímke Marek Hovorka — Foto: TASR/Martin Baumann

Kladno 17. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hovorka, ktorý na konci novembra predčasne skončil v Pardubiciach, bude v kariére pokračovať v ďalšom českom extraligovom klube Rytíři Kladno. Tridsaťpäťročný útočník sa vrátil do Kladna po siedmich rokoch, s vedením klubu podpísal zmluvu do konca sezóny.

Hovorka pôsobil v Kladne už v rokoch 2010-2012. Najviac sa mu vydarila sezóna 2011/2012, keď odohral za „rytierov" 52 zápasov so ziskom 32 bodov a dostal sa na MS v Helsinkách, kde získal s národným tímom striebro.

„Na Kladno spomínam veľmi rád a som potešený, že som späť. Dúfam, že nadviažem na výkony, s ktorými som sa tu pred rokmi lúčil," povedal pre klubový web Hovorka. Ten začal sezónu v Pardubiciach, k ukončeniu spolupráce prišlo po novembrovom zápase v Zlíne, kde Dynamo prehralo 0:3.

Podľa trénera Pardubíc Radeka Bělohlava mal Hovorka zlý vplyv na mužstvo. „K tomu odchodu z Dynama sa napísalo veľa a ja si nepamätám, že by sa niekedy na niekoho nakydalo toľko špiny, čo na mňa v súvislosti s tým koncom tam. Z väčšiny to vôbec nebola pravda. Nechcem na niekoho hádzať špinu, aj preto som túto kapitolu uzavrel. Rád by som povedal, že som sa v Pardubiciach cítil dobre, až na tie finálne okolnosti, ktoré pramenili často z toho, že sa niektorí ľudia nešťastne vyjadrili," doplnil Hovorka.

Vicemajster sveta z roku 2012 je síce už ôsmy legionár v Kladne, klub ale spĺňa limit na počet cudzincov. „Cudzincov je osem, ale Martin Réway má české občianstvo a Marek Hovorka odohral tri sezóny za sebou v Česku, takže podľa pravidiel už nie je považovaný za cudzinca," vysvetlil tréner David Čermák.

„Vedeli sme o Marekovi, že bol uvoľnený z Pardubíc a je to chalan, ktorý v Kladne hral. Vieme o ňom, že je strelec a taký typ hráča nám teraz trochu chýba. Dúfame, že nám najmä v tomto ohľade v závere sezóny pomôže. Angažovanie Mareka je aj trochu reakciou na maródku, ktorú tu máme," dodal Čermák.

Skúsený útočník si v minulosti vyskúšal aj KHL v drese Admiralu Vladivostok. Na Slovensku hral za Martin, Liptovský Mikuláš, Košice či Žilinu, v najvyššej českej súťaži nastupoval aj za Ústí nad Labem, Mladú Boleslav, Kladno, Spartu Praha, Karlove Vary, Chomutov a Vítkovice.

Kladno takisto potvrdilo, že v klube bude pokračovať útočník Vítězslav Bílek, ktorý prišiel v polovici novembra pôvodne na mesačnú skúšku.