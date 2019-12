TASR

Tipsport liga: Liptovský Mikuláš odpredáva extraligovú licenciu

Hokejový klub MHK 32 Liptovský Mikuláš zverejnil výzvu na odpredaj tipsportligovej licencie.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dušan Hein

Liptovský Mikuláš 17. decembra (TASR) - Hokejový klub MHK 32 Liptovský Mikuláš zverejnil výzvu na odpredaj tipsportligovej licencie. O jej odkúpenie sa už dlhšie zaujímajú tri subjekty. Najlepšiu ponuku vyhodnotí komisia zložená z dozornej rady, predstavenstva klubu a zástupcov mesta a do 23. decembra rozhodne, s kým uzatvorí zmluvu o odstúpení licencie.

Mestský hokejový klub MHK 32 je jediný klub v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Po rokovaní mestského zastupiteľstva z 12. decembra, keď poslanci z rokovania vylúčili bod programu o schválení rozpočtu na rok 2020, čím mesto vstupuje do rozpočtového provizória, zasadla dozorná rada klubu.

Klub po 1. januári pokračovať nemôže

Na stretnutí sa predstavitelia klubu zhodli, že MHK 32 nemôže zodpovedne pokračovať v súťažnom ročníku 2019/2020 po 1. januári, pretože rozpočtové provizórium neumožňuje poskytovať dotácie v zmysle platných predpisov. Rozhodli sa preto vypísať výzvu na odpredaj tipsportligovej licencie, ktorá je vlastníctvom obchodnej spoločnosti MHK 32, a.s.

„Dlhodobo evidujeme troch významných záujemcov, ktorí by radi organizovali hokej v našom meste. Keďže títo záujemcovia dlhodobo avizujú, že majú záujem robiť hokej, predpokladáme, že nebudú mať problém zareagovať do konca tohto týždňa na výzvu, ktorú dnes predstavenstvo klubu zverejňuje. Ponuka musí obsahovať názov subjektu, na ktorý licencia prejde, cenu a projekt, ako chcú naložiť so seniorským mužstvom, juniorkou aj dorastom. Následne komisia zložená z dozornej rady, predstavenstva hokejového klubu a zástupcov mesta vyhodnotí najlepšiu ponuku a do 23. decembra rozhodne, s kým uzatvorí zmluvu o odstúpení licencie. Po tom, ako Slovenský zväz ľadového hokeja odobrí tento proces, môže daný subjekt prevziať licenciu, hráčske zmluvy a začať organizovať hokej v našom meste. Pokiaľ by sa im v riadení hokeja nedarilo, budú povinní ponúknuť licenciu opäť klubu MHK 32, a.s., ktorý zatiaľ nebude vykonávať žiadnu činnosť a zostane akoby uspatý," uviedol v tlačovej správe primátor mesta Ján Blcháč, ktorý predstavuje v stopercentnom mestskom klube valné zhromaždenie.

Pod akciovú spoločnosť MHK 32 spadá okrem A-tímu, ktorý hrá Tipsport Ligu, aj juniorské a dorastenecké družstvo. „Potrebujeme myslieť aj na tieto tímy, aby sa mali aj mladí hráči kde hokejovo rozvíjať a plynulo prejsť do seniorského hokeja v našom meste. Predpokladám, že komisia vyberie takého záujemcu, ktorý zabezpečí, že budeme hrať dobrý hokej, že naň budú chodiť ľudia vo veľkom a budú sa z neho tešiť. Výsledkom by malo byť, že neskončíme poslední, ale budeme pokračovať v boji o play off," dodal.