TASR

Dnes o 11:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Deti i mladí čitatelia v Bratislavskom kraji sa môžu zapojiť do súťaže Vráťme knihy do škôl

Deviaty ročník súťaže potrvá do 15. marca budúceho roka a podporuje ho aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Ilustračné foto — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 17. decembra (TASR) – Materské, základné a stredné školy sa opäť môžu zapájať do projektu Vráťme knihy do škôl. Jeho cieľom je motivovať deti k čítaniu, vytvárať pozitívny vzťah ku knihám a podporovať ich fantáziu. Deviaty ročník súťaže potrvá do 15. marca budúceho roka a podporuje ho aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

„Nakoľko sa podľa výsledkov v čitateľskej gramotnosti umiestnila Slovenská republika na 41. mieste, je podpora čítania u detí, žiakov, študentov veľmi dôležitá, priam nevyhnutná. Knihy sú výborným náučným a zábavným spoločníkom, zlepšujú pravopis, obohacujú slovnú zásobu," konštatuje predseda BSK Juraj Droba.

Podmienkou súťaže je prečítať si ľubovoľne vybranú knihu a poslať z nej krátky text. V texte by mal čitateľ taktiež uviesť dôvody, pre ktoré si vybrali konkrétnu knihu a popísať, čo mu dané dielo dalo. Škôlkari nakreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje.

Víťazi budú vyžrebovaní z poslaných príspevkov od čítajúcich v jednotlivých kategóriách. Zároveň bude ocenená aj najaktívnejšia škola a Knižní anjeli. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Projekt spojený so súťažou organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi. V minulom ročníku bolo prečítaných takmer 9000 príspevkov a vyše 4000 rôznych kníh. Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.vratmeknihydoskol.sk.