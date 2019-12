TASR

Bývalý kapitán švajčiarskej futbalovej reprezentácie Senderos ukončil kariéru

Hráč Arsenalu Londýn Robin van Persie (vľavo) strieľa cez Philippa Senderosa z Fulhamu, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Bern 17. decembra (TASR) - Bývalý futbalový obranca Arsenalu Londýn či AC Miláno Philippe Senderos ukončil vo veku 34 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Niekdajší kapitán švajčiarskej reprezentácie sa predstavil na troch MS a na ME na domácej pôde v roku 2008.

Senderos zažil výrazný úspech už v úvode kariéry, keď v roku 2002 slávil s reprezentáciou do 17 rokov historický triumf na európskom šampionáte. Rok nato prestúpil zo Servette Ženeva do Arsenalu, s ktorým získal Pohár FA a dostal sa do finále Ligy majstrov. Neskôr hral aj za Everton, Fulham, Valenciu, Aston Villu, Glasgow Rangers a Houston v MLS. Informáciu priniesol denník Neue Zürcher Zeitung.