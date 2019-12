Klaudia Fiolová

Ako udržať živý vianočný stromček pri živote? Takto vám doma vydrží dlhšie

Každý by doma chcel mať krásny živý vianočný stromček, ktorý vydrží dlho aj po sviatkoch. Vďaka týmto trikom predĺžite jeho živostnosť.

BRATISLAVA 17. decembra - Mnoho ľudí doma uprednostní živý vianočný stromček pred tým umelým. Starostlivosť o neho ale nie je až taká jednoduchá. Ak si nedáte pozor, nevydrží dlho a krátko po Vianociach ho musíte vyhodiť. Aby radosť z vianočného stromčeka vydržala dlhšie, prinášame vám triky na to, ako sa o neho starať.

Kvalita stromčeka

Pred kúpou by ste stromček mali skontrolovať, či je v dobrej kvalite. Ak ho vyrúbali priskoro, dlho vám doma nevydrží. Pri kúpe taktiež skúste stromčekom potriasť. Ak je čerstvo vyrúbaný, nemalo by ihličie vôbec opadať. Ak vám však v ruke alebo na zemi zostane plno ihličia, vyberte si radšej iný, pretože doma ho budete mať plnú zem.

Nezabudnite ho orezať

Po kúpe je dôležité, aby ste odrezali malý kúsok na kmeni, ktorý je zalepený smolou. Práve to potom zabraňuje tomu, aby do neho mohla preniknúť voda. Keď orežete stromček predtým, ako ho dáte do stojana, predĺžite jeho životnosť.

Správna domáca starostlivosť

Ak sa vám podarilo kúpiť ten správny stromček, dbajte na to, ako ho doma budete skladovať. Je potrebné kúpiť si správny stojan, do ktorého môžete naliať aj vodu. Z pňa kúsok odrežte a udržiavajte ho v nádobe s vodou, nech vám stromček nevyschne a nezačne opadávať. Každý deň skontrolujte, či má dostatok vody. Stromček môže denne absorbovať aj 1 až 2 litre vody.

Vyberte pre neho správne miesto

Nikdy nedávajte vianočný stromček blízko radiátora. Teplo mu neprospieva. Vyberte si najchladnejšie miesto v byte alebo v dome. Taktiež nie je dobré, ak je v miestnosti, kde najviac svieti slnko.