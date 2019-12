Klaudia Fiolová

Ozajstný vianočný zázrak: 13-ročné autistické dievča nikdy neprehovorilo. Až kým neuvidelo susedovu vianočnú výzdobu

Na Vianoce sa dejú zázraky. Presne takto by mohla opísať svoje emócie matka 13-ročného dievčatka, ktorá nikdy nepočula hlas svojej dcéry. Až doteraz.

MULBERRY, FLORIDA 17. december - 13-ročná Kaitlyn Figueroa Lopezová nikdy neprehovorila ani slovo. V troch rokoch jej diagnostikovali autizmus a lekári predpovedali rodičom, že ich dcéra nikdy nebude rozprávať. Vianočná atmosféra to ale zmenila a stal sa doslova vianočný zázrak. Nikto nechcel veriť vlastným ušiam, keď zrazu malá Kaitlyn začala rozprávať.

Pomohla susedova vianočná výzdoba

Kaitlyn s matkou Marisabel sedeli vonku na terase, aby spoločne pozorovali vianočnú výzdobu ich susedov. Každý rok totiž vyzdobia celý dom krásnymi svetielkami a vianočnými ozdobami. A ani tento rok to nebolo inak. Ich sused Don Weaver použil 200-tisíc malých svetiel, ktoré sú zosynchronizované s rôznymi vianočnými piesňami. Nebolo to prvýkrát, ako matka s dcérou sledovali nádhernú svetelnú šou, ale bolo to prvýkrát, keď počas toho malá Kaitlyn prehovorila.

Keď začula pesničku, Kaitlyn vstala a zakričala: „Santa, Santa prichádza!“. Pre Marisabel to bolo prvýkrát, keď počula svoju dcéru rozprávať a verí, že nie poslednýkrát. „Keď som ju počula rozprávať, dalo mi to nádej. Nádej na krajšiu budúcnosť. Dnes povedala 2-3 slová a možno o rok to bude aj pár viet," prezradila matka pre portál Good News Network.