Princ William chce deti vychovávať ako jeho mama: Otvorene im rozpráva aj o krutej realite života na ulici

Princ William svojim deťom rozpráva aj o smutnej realite života.

— Foto: Instagram/Kensingtonroyal

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský princ William pokračuje v šľapajach svojej matky princeznej Diany a svoje deti učí aj o živote mimo múrov paláca. Krutú realitu pred nimi neskrýva a snaží sa ich spolu so svojou manželkou Kate vychovávať podobne, ako to s ním a Harrym robila princezná Diana. Svojim deťom čo najotvorenejšie rozpráva aj o spoločenských problémoch, ako je bezdomovectvo. Porozprával o tom v relácii britskej verejnoprávnej televízie BBC, ktorá sa vysielala v pondelok večer.

William niekedy o bezdomovectve hovorí princovi Georgeovi (6) a princeznej Charlotte (4), keď ich berie do školy. „Vždy, keď vidíme spať niekoho na ulici, hovorím o tom a vysvetľujem im prečo," povedal William. „Deti sú veľmi zvedavé. Pýtajú sa, prečo tí ľudia nemôžu ísť domov," pokračoval William. William a jeho manželka Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu, majú ešte jedno dieťa — jednoročného princa Louisa.

Program A Berry Royal Christmas, v ktorom bol William hosťom, moderuje šéfkuchárka Marry Berryová. William v ňom varí čaj v londýnskej charite The Passage, ktorej je zároveň patrónom. Tridsaťsedemročný William v relácii tiež spomína na návštevu tejto charity v čase, keď bol malý chlapec. Jeho mama, princezná Diana, ho vzala do útulku, aby mu ukázala realitu života mimo stien paláca.

„Malo to na mňa obrovský vplyv,“ povedal. „Mohol som mat nejakých 8 alebo 9 rokov. Moja mama presne vedela, čo so mnou robí. Uvedomovala si, aké je dôležité, aby som si v dospelosti, najmä pri spôsobe, akým som vyrastal, uvedomoval, že život sa odohráva aj za múrmi paláca a aby som videl ľudí so skutočnými problémami,“ dodal William.