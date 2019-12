TASR

NBA: Dallas aj bez Dončiča zastavil víťazné ťaženie Milwaukee, veľký obrat Houstonu

Šnúra víťazstiev tímu z Mulwaukee sa zastavila na čísle 18.

Kristaps Porziňgis — Foto: TASR/AP

New York 17. decembra (TASR) - Basketbalisti Dallasu Mavericks uspeli v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Milwaukee Bucks 120:116 a prestrihli tak domácemu tímu jeho dlhú víťaznú šnúru. Tá trvala 18 zápasov. Bucks nepomohlo ani 48 bodov a 14 doskokov Jannisa Antetokunmpa.

Mavericks zvíťazili aj bez svojho ťahúňa Luku Dončiča, ktorý laboruje s vytknutým členkom, zastúpili ho Seth Curry a Kristaps Porziňgis, obaja zhodne nastrieľali 26 bodov. Bucks prehrali prvýkrát od 8. novembra, keď podľahli Utahu (100:103). Osemnásťzápasová víťazná séria bola druhá najdlhšia v klubovej histórii.

V štatistikách zostáva ako najdlhšia tá zo sezóny 1970/71. Družstvo okolo vtedy mladého Kareema-Abdula Jabbara, dnes najlepšieho strelca histórie NBA, dokázalo vyhrať 20 duelov za sebou a získať svoj zatiaľ jediný titul.

„Keď sa to už všetko skončilo, môžem povedať, bolo to úžasné," vyhlásil Antetokunmpo. „Raz sme hrali proti dobrému súperovi, inokedy proti slabšiemu, no vždy sme si dokázali spraviť svoju prácu. Dnes sme toho neboli schopní, no nik nepovedal, že to bude jednoduché," doplnila hlavná hviezda tímu.

Veľký obrat Houstonu

Hráčom Houstonu Rockets sa prvýkrát po 20 rokoch podarilo zvrátiť zápas, v ktorom mali 25-bodové manko, San Antonio zdolali 109:107. Hosťom reálne hrozilo, že budú musieť odohrať piate predĺženie v rade, čo sa nikdy v NBA nestalo, lenže po prestávke im „odišla" streľba. V prvom polčase premieňali s úspešnosťou 57,4 percenta, po zmene strán iba 26,7%.

„V druhom polčase sme lietali po palubovke. Ak by sme tak hrali od začiatku, mali by sme to oveľa jednoduchšie. No možno je to taká naša mentalita, keď sa dostaneme do ťažkostí, vieme zahrať veľmi dobre," povedal podľa ESPN tréner Houstonu Mike D'Antoni.

Detroitu sa pred domácim súbojom s Washingtonom zranili obaja pivoti a nestačil tak na Washington. Andre Drummond má problémy s okom, Blaka Griffina trápi koleno.

V súboji dvoch tímov na hranici postupu do play off v Západnej konferencii vyhral Portland o jeden bod vo Phoenixe. Duel rozhodol 26 sekúnd pred koncom košom s faulom Damian Lillard. Ricky Rubio mohol v záverečnej sekunde ešte trojkou otočiť zápas, no neuspel.