Považské múzeum v Žiline obnovuje drotársku tradíciu, v zbierke má 6500 exponátov

Považské múzeum v Žiline (PMZA) je jediným špecializovaným slovenským múzeom, ktoré disponuje expozíciou drotárstva a v zbierke má približne 6500 drotárskych exponátov.

Považské múzeum v Žiline (PMZA) je jediným špecializovaným slovenským múzeom, ktoré disponuje expozíciou drotárstva a v zbierke má približne 6500 drotárskych exponátov. Zrekonštruovanú expozíciu drotárstva v tomto roku videlo približne 10 000 návštevníkov.

Pri príležitosti zápisu drotárstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková. Múzeum, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vzniklo v roku 1942 ako mestské múzeum.

„Zameriavalo sa na dokumentáciu a výskum drotárstva. K pôvodnému určeniu sa vrátilo po roku 1989 a toto remeslo sa opäť dostalo do povedomia spoločnosti. Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo zapísané v roku 2017. O rok neskôr bola zrekonštruovaná hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu, kde vznikol Drotársky pavilón. V jeho priestoroch sa nachádza expozícia, venovaná histórii drotárstva, a múzeum tam každoročne organizuje niekoľko výstav a podujatí," uviedla Lacková.

Najznámejšie je Stretnutie drotárskych majstrov, určené predovšetkým pre drotárov. „Obľúbené sú aj prednášky a tvorivé dielne, ktorých cieľom je spopularizovanie práce s drôtom a rozšírenie týchto zručností medzi bežných ľudí," doplnila historička drotárstva PMZA Katarína Hallonová.

Múzeum vyvinulo pri zápise drotárstva do zoznamu UNESCO veľa úsilia, aktívne sa podieľalo na poskytovaní dokumentov a vypracovaní nominačného listu. „Je to pre nás záväzok do budúcich rokov, aby sme neustále zlepšovali kvalitu podujatí, keďže drotárstvo je oblasť, ktorá nás odlišuje od iných múzeí na Slovensku. Budeme preto naďalej organizovať aktivity pre odbornú i širokú verejnosť. Okrem toho, v Drotárskom pavilóne pripravujeme novú modernú expozíciu," podotkol riaditeľ PMZA Michal Jurecký.

Špecifický druh ľudovej výroby na Slovensku

Drotárstvo predstavuje podľa hovorkyne múzea špecifický druh ľudovej výroby na Slovensku. „Počas vývoja prešlo mnohými zmenami, no naďalej predstavuje dôležitú súčasť kultúry a sociálnych dejín Slovenska. Drotárstvu ako remeslu a umeniu dal meno základný materiál – drôt. Drotári objavili a vyvinuli jednoduchú technológiu, založenú na ručnom ohýbaní, viazaní a spletaní kovových vlákien bez zvárania či spájkovania, ktorou sa pracuje dodnes," dodala Lacková.

O zápise drotárstva do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO rozhodli vo štvrtok (12. 12.) členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO počas 14. zasadnutia v meste Bogota v Kolumbii.

Drotárstvo sa tak stalo siedmym prvkom, ktorý má SR zapísaný v zozname UNESCO. O úspešný zápis sa zaslúžil kolektív expertov z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK), Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), Ministerstva kultúry SR a Považského múzea v Žiline.