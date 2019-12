Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čin zosnulého dôchodcu dojal svet: Jeho dom skrýval prekvapenie pre malú susedku na 13 rokov dopredu

Nikto nečakal, že dôchodca susedom pripraví neuveriteľné prekvapenie, hlavne ich dvojročnej dcére.

Owen s dcérkou Cadi — Foto: Instagram@owswills, Twitter@OwsWills

BARRY 21. decembra - Dôchodca urobil pred smrťou nečakaný skutok, ktorým prekvapil nielen svoj rodinu, ale aj susedov. Ken Watson po sebe totiž zanechal nečakaný darček pre susedovu malú dcérku.

A nie jeden, ale hneď trinásť vianočne zabalených balíkov. Keď sa to dozvedeli Owen a Caroline, rodičia dvojročnej Cadi Williamsovej, boli dojatí. Darčeky predstavujú prekvapenie na minimálne 13 rokov dopredu.

Nečakané prekvapenie

Ken vždy vtipkoval, že sa dožije aspoň 100 rokov. Bohužiaľ, z tohto sveta odišiel vo veku 87 rokov. Jeho dcéra počas upratovania domu našla niečo nečakané - množstvo pekne zabalených darčekov. Prišla na to, že patria dcére Kenovho suseda. Tak mu zaklopala s plnými taškami darčekov.

„Otvoril som dvere a videl som, že stojí pri dverách s plnými taškami. Najprv som si myslel, že prišla, aby som jej pomohol s odpadkami. Potom mi prezradila, že to sú darčeky pre moju dcéru," prezradil Owen pre portál LadBible.

O osude darčekov nechali hlasovať

Keď prišiel do bytu s plnými taškami, nechcel veriť vlastným očiam. Darčeky z tašky akoby nechceli ubúdať. Keď si pár uvedomil, čo sa vlastne stalo, pridal na internet vtipný príspevok s otázkou: „Čo si myslíte, máme dať dcére všetky darčeky naraz, alebo jej dať každý rok jeden na Vianoce?" Prišlo im viac ako 42-tisíc odpovedí. Až 69 % ľudí hlasovalo za to, aby darčeky rozdelil, pričom posledný by tak Cadi dostala na Vianoce 2032.

Nebolo to prvýkrát, že sa na Vianoce obdarovali navzájom. Ken kupoval darčeky hlavne malej slečne, aby jej urobil radosť. Owen neskôr na Twitteri napísal, že mali veľmi dobrý susedský vzťah a navzájom si pomáhali vo všetkom.

Pripomenul, že je dôležité mať dobrý vzťah so susedmi, lebo oni sú práve tí, ktorí sú vždy pri vás. Veľkorysý darček starého pána dojal celý svet. Je to niečo, čo sa v dnešnej dobe len tak nevidí.