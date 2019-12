TASR

Hokejisti do 20 rokov už aj s hráčmi zo zámoria, Petrovický si sľubuje viac kvality

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria.

Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Žilina 16. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 sa rozrástla o ďalších hráčov zo zámoria. Na pondelňajšom zraze sa trénerovi Róbertovi Petrovickému hlásilo 28 hráčov, realizačný tím čakal ešte na útočníka Maxima Čajkoviča.

Na SR 20 čakajú ešte dva prípravné zápasy, po nich bude známa konečná nominácia na svetový šampionát v Česku. Slovenskí reprezentanti sa v príprave na MS stretli v piatok s Olympijským výberom SR, ktorému podľahli 4:7.

Upravený káder

Po tomto zápase realizačný tím upravil káder, s tímom sa rozlúčili brankári Roman Rýchlik s Eugenom Rabčanom a útočné trio Dominik Sojka, Ján Sarvaš a Filip Čenka. „Prišli noví chalani, to sme avizovali. Sme presvedčení o tom, že s nimi príde aj viac kvality. Máme stále päť pätiek, čakáme ešte útočníka Čajkoviča," uviedol Petrovický.

Kormidelník SR má k dispozícii troch brankárov, ktorí by mali patriť medzi najväčšie opory. „Chalani podávali dobré výkony, darí sa im, verím, že v tom budú pokračovať. Ale každý post je veľmi dôležitý," povedal Petrovický.

Jedným z brankárov, ktorí pocestujú na šampionát, je Samuel Vyletelka. Hráč Minnesoty Magicians vie, že v reprezentácii sa na osobné ciele nepozerá: „Sme tu traja, všetci sme na jednej úrovni. Budeme sa podporovať, prvoradý je tímový úspech."

Okuliar by mal byť ťahúňom

V nedeľu 22. decembra odohrajú mladí Slováci zápas v Česku proti domácemu výberu a o deň neskôr sa v Žiline stretnú s Ruskom. Po tomto zápase oznámi tréner Petrovický konečnú nomináciu na MS juniorov. Jedným z hráčov, ktorí by mali ťahať ofenzívu SR, je útočník Oliver Okuliar.

Devätnásťročný krídelník nazbieral v 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. Po prvom tréningu sa cítil dobre, ale ešte podľa vlastných slov potrebuje nejaký čas na aklimatizáciu: „Dobré to bolo, musím ešte rozmotať nohy. Bol som pár dní doma, takže už je to celkom dobré."

Okuliarovi sa slovenský výber pozdáva, na svetový šampionát sa teší. Povzbudiť by ho mali prísť aj jeho najbližší. „Uvidím, či prídu už na zápas s Ruskom do Žiliny, ale do Třinca prídu. Sme bojovný tím, nemáme nejaké veľké individuality. Ja sa snažím bojovať pre tím a pracovať na 100 percent. Pokúsim sa robiť to najlepšie, čo viem. Ale nemôže sa všetko hádzať na jedného hráča," dodal Okuliar.