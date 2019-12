Projekt mladého vynálezcu Ocean Cleanup má prvé výsledky. Úspešne čistí Tichý oceán od odpadkov

Klaudia Fiolová

— Foto: The Ocean Cleanup

ROTTERDAM 16. decembra - Mladý Holanďan Boyan Slat, riaditeľ a zakladateľ neziskovej organizácie Ocean Cleanup, sa snaží hľadať globálne riešenie, ktoré by vyriešilo znečistenie oceánov plastami. A zdá sa, že riešenie našiel. Najprv prišiel najprv so zariadením, ktoré čistí moria. Zariadenie s názvom System 001/b je dlhé približne 600 metrov a jeho cieľom je zachytiť viac ako 1,8 ton plastového odpadu bez toho, aby ublížilo morskému životu.

Ako to funguje?

Veľký pacifický kôš sa rozprestiera na rozlohe 617 763 štvorcových míľ, čo je viac ako dvojnásobok Francúzska, a obsahuje najmenej 79 000 ton plastu. Pri väčšine z nich ide o opustené a stratené rybárske pomôcky, veľmi často pochádzajúce z nezákonných rybárskych plavidiel.

Čistička je zložená z 12 metrov dlhého potrubia, ktoré je paradoxne vyrobené z plastu. To je zmontované dokopy, aby sa vytvorila dlhá pohyblivá rúra. Vzduch vo vnútri zabezpečí, že potrubie pláva na hladine mora v oblúku. Nylon, ktorý je spustený do vody, tvorí obriu lopatku slúžiacu na zachytávanie plastových odpadkov. Ryby však ohrozené nebudú, môžu totiž čističku podplávať.

— Foto: The Ocean Cleanup

— Foto: The Ocean Cleanup

— Foto: The Ocean Cleanup

Boyan systém navrhol, keď mal iba 18 rokov. Prvotný nápad ale prišiel ešte skôr. Ako 16-ročný si na dovolenke v Grécku všimol, že v mori je viac plastov ako rýb. Po návrate domov dokončil školu a založil si spoločnosť Ocean Cleanup Array. „Problém so znečistením plastami bol vždy prezentovaný ako niečo neriešiteľné. Vždy to bolo o tom, že sa to vyčistiť nedá. Vraj to najlepšie je, že sa máme snažiť, aby to nebolo ešte horšie. Pre mňa osobne je to hrozná správa,“ vysvetlil svoje pohnútky mladík.

Tvorcovia zverejnili prvé úspešné výsledky

Po tom, ako systém začiatkom roka opravili, to vyzerá tak, že je úplne funkčný a zachytáva odpad v oceáne presne tak, ako má. Ako je uvedené na oficiálnej stránke projektu, mechanizmus je naozaj schopný zachytávať a zhromažďovať nadbytočný odpad. Prvé vrecia odpadu už majú pozbierané vo vreckách, a tak je Tichý oceán už aspoň čiastočne od plastov vyčistený.

Vyzbieraný odpad chcú premeniť na ďalšie výrobky

Po potvrdení úspešnosti projektu a jeho funkčnosti Boyan uviedol ďalšiu novinku. Vyzbieraný plast z oceána chce premeniť na niečo užitočnejšie. Nové udržateľné výrobky budú vyrobené zo zozbieraného odpadu. Prvé produkty vyrobené z oceánskeho odpadu by mali uzrieť svetlo sveta v septembri 2020. Zatiaľ ešte nie je známe, o aké výrobky pôjde, bližšie podrobnosti, ako aj ich cenu predstavia v najbližších mesiacoch. „Bude to vôbec prvýkrát, čo sa budeme pokúšať vyrobiť nové výrobky z vyloveného odpadu. Bude to náročná cesta, ale berieme ju ako novú výzvu," uviedli na oficiálnej stránke projektu. Informovali aj o tom, že chcú dať šancu podporovateľom, aby si ako prví mohli zakúpiť takýto produkt za cenu 50 dolárov. Suma za nákup produktov bude venovaná na ďalšie výskumy.

Už pracujú na novšej verzii

Ocean Cleanup už pokračuje s vývojom ďalšieho systému s názvom 002. Nový systém má mať dlhšiu životnosť a vynovený dizajn. Vďaka modernej technológii a systému chcú nadobro vyčistiť obrovskú skládku v Tichom oceáne.