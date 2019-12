Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pripravuje ich celý rok: 80-ročná babička ročne pripraví 500 darčekov pre ľudí v núdzi

Štedrá babička strávi každý deň jednu hodinu tým, že plní krabice darčekmi a balí ich d vianočného papiera.

Babička je veľmi štedrá. — Foto: Reprofoto Independent/SWNS

BRISTOLE 16. decembra - Na ľudí v núdzi myslí každý deň. 80-ročná babička Fran Clarková po celý rok plní dokopy 500 krabíc od topánok vianočnými darčekmi. Následne ich rozdáva tým, ktorí to potrebujú.

Cíti sa menej osamelá

Robí to už štvrtú sezónu v poradí. Začalo to tým, že babička z anglického Bristolu si všimla reklamu v cirkevnom časopise, v ktorej žiadali o príspevok. „V tom čase som sa presťahovala do domova pre seniorov a cítila sa osamelá. Predtým môj syn býval v dome oproti. Spolu s vnúčatami ma chodili navštevovať každý deň. Odkedy som sa presťahovala, nemohli ma chodiť navštevovať tak často,“ povedala Fran pre britský portál Independent. „Zbadala som reklamu o škatuliach od topánok. Povedala som si, že je to skvelý nápad. V domove mi vyčlenili izbu na poschodí, aby som mohla pracovať na škatuliach. Pomohlo mi to nemyslieť na osamelosť,“ priznala sa.

Denne sa baleniu darčekov venuje hodinu. Foto: Reprofoto Independent/SWNS

V škatuli sú veci v hodnote 6 eur

Každú jednu vianočnú krabicu plní hygienickými potrebami, ako sú mydlo, zubná pasta, kefky a pridáva aj flanel. Dospelým pribalí aj oblečenie, karty a domino. Deti si v boxoch nájdu knihy, hračky či farbičky. Plneniu sa každý deň venuje aspoň hodinu.

Pomáhajú jej priatelia, charity a obchody

Veci kupuje prevažne v charitatívnych obchodoch a od miestnych skupín. Darčeky v každej škatuli majú hodnotu približne 6 eur. Nie je v tom však sama, mnohé charity jej posielajú veci, aby mohla naďalej vyrábať vianočné potešenie.

Obsah vianočnej krabice. Foto: Reprofoto Independent/SWNS

Rovnako jej pomáhajú priatelia a zamestnanci domova dôchodcov. Väčšinu škatúľ od topánok jej venuje Pvers, obchod s topánkami.

Zamestnanci obchodu vyčlenia každý týždeň približne 15 krabíc. „Fran k nám prichádza pravidelne, aby zbierala krabičky od topánok. Na oplátku nám to tu vždy rozjasní a dá nám vedieť, že sú použité na dobrú vec,“ povedal manažér obchodu Wiliam Jacob.

Keď sú škatule hotové, Fran ich odovzdá charitatívnym organizáciám. Tie ich následne distribuujú ľuďom v útulkoch a miestnym detským organizáciám.