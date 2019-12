Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Polícia upozorňuje: Aj pre elektrické kolobežky platia na cestách pravidlá. Takto ich treba používať

Ak ste majiteľom elektrickej kolobežky, alebo ju chcete darovať svojmu blízkemu, nezabudnite na pravidlá cestnej premávky, ktoré platia aj pre ne.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 16. december - Elektrické kolobežky sa stali súčasťou dopravy a sú veľmi populárne aj na Slovensku. Ľahko sa vďaka nim v meste dostanete z jedného miesta na druhé bez toho, že by ste stáli v nekonečnej zápche. Máloktorý majiteľ ale vie, že aj pre elektrické kolobežky platia pravidlá na cestách. Preto Polícia Slovenskej republiky uverejnila video, v ktorom opisuje práve to, čo by mal každý elektrokolobežkár dodržiavať.

Ak si nájdete pod vianočným stromčekom elektrickú kolobežku, nezabudnite na cestné pravidlá

Video, ktoré zverejnila polícia, je súčasťou nového seriálu o novele cestného zákona, ktorá je účinná od 1. decembra. V seriáli sa zameriavajú na hlavné zmeny v zákone.

V priloženom videu sa dozviete: