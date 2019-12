Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Škaredo zabalené vianočné darčeky potešia vašich blízkych viac, tvrdí štúdia

Pravda sa konečne ukázala. Škaredo zabalené darčeky prinášajú našim priateľom väčšiu radosť.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay/ErikaWittlieb

BRATISLAVA 16. decembra - Dokonale zabalené darčeky pod stromčekom sú pre niekoho priorita číslo jedna. Veď nemôžeme darovať darčeky v zošúverenom papieri, keď sme si pri ich výbere dali tak záležať. Určitá skupina ľudí to tak však nevidí.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/kboyd

Nie každý ma talent na balenie (darčekov)

Niektorí z nás sú radi, že darček ako tak zabalia. Hoci sa snažia zo všetkých síl, nikdy to nie je perfektné. Čo už. Našťastie, existujú rôzne záchrany. Krabice či darčekové tašky, do ktorých stačí darček len vložiť alebo vám darček zabalia rovno v obchode.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/monicore

Jedna zo štúdii skupinu tých menej šikovných „baličov“ rozhodne poteší. Múdra štúdia s názvom „Na prezentácii záleží:Vplyv precízneho balenia na postoj k darčeku.“ skúmala, ako sa ľudia cítia pri rôzne zabalených darčekoch. Zaujímavosťou je, že výskum odhalil, že práve z tých zle zabalených darčekov máme väčšiu radosť.

Ak zabalíte darček veľmi lajdácky, obdarovaný bude mať nižšie očakávania. No keď uvidí darček, môže byť veľmi milo prekvapený. Platí to aj naopak, čím je darček uhladenejší, tým sú naň kladené väčšie očakávania, a potom môže dôjsť k sklamaniu. Štúdia tiež ukázala, že to platí oveľa viac pri blízkych ľuďoch. Ak dostaneme darček od známeho, páči sa nám viac, ak je pekne zabalený.