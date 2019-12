Internetom sa šíri fotka dvoch mamičiek, z ktorej by sa mohli mnohí veľa priučiť

Ľubomíra Somodiová

Haley Booth je rada, že jej dcéra svoju „bonusovú“ mamu ľúbi. Dokonca sa teší, že ju oslovuje mama. Vraj nechápe ženy, ktoré to svojim deťom nedovolia.

EDMOND 16. decembra - Žiaden pár, ktorý sa rozhodne vziať sa, nemyslí na to, že jedného dňa môže ich vzťah vyústiť do rozvodu. Nanešťastie, mnoho manželstiev končí rozvodom. Sú to ťažké chvíle. Obzvlášť náročné je zvládnuť rozvod, keď sú v tom zahrnuté aj deti.

Vždy sa však všetko dá zvládnuť tak, aby tí, ktorých sa rozvod dotýka, trpeli počas tohto náročného obdobia čo najmenej. Záleží na ľuďoch, ako sa k tomu postavia.

Niekedy stačí myslieť viac na dieťa ako na seba

Hayleyin expartner Caleb s ich spločnou dcérou. Foto: facebook/ Caleb Quattrone

Hayley Boothová si dobre uvedomovala, že pre jej dcéru bude najlepšie, ak bude so svojím expartnerom vychádzať čo najlepšie. Ba čo viac, dobrý vzťah chcela mať aj s jeho novu ženou. Na svojom Facebookovom profile zverejnila krásne vyznanie a zároveň vysvetlenie toho, ako je možné, že si spolu s bývalým manželom a jeho novou ženou vychádzajú tak skvele.

Mala na to krásne a jednoduché vysvetlenie: „Milujeme našu dcéru,“ začala s písaním. „Áno, je to naozaj také jednoduché,“ povedala s tým, že žiadne dieťa si nezaslúži byť zneužívané na rozbroje medzi rodičmi a byť stredobodom drámy, ktorú si vytvorili dospelí. „Moja dcéra si nevybrala, že sa narodí a rovnako by si nezvolila, aby sa jej rodičia rozviedli."

Som šťastná, že ju volá mama

Na ľavo je Haley s expartnerom a na pravo Caleb s novou manželkou Dakotou. Foto: Reprofoto:Rasplove

Haley ďalej napísala veľmi dojímavé slová o tom, prečo je rada, že novú manželku jej expartnera volá ich spoločná dcérka mama: „Moja dcéra ju volá mama a viete čo? Je to dobré, pretože to je to, čím naozaj je - jej mamkou. Je tu pre ňu vždy, stará sa o ňu, hrá sa s ňou, dáva jej životné lekcie a ukazuje jej, ako by sa mala správať, objíma ju a dáva jej pusu na dobrú noc. Robí všetko to, čo robia aj ostatné mamy.“

Najdôležitejšie Podľa Hayley je, že ju ľúbi, ako keby bola je vlastná: „Žena, ktorá si pod svoje ochranné krídla vzala dieťa, ktoré neporodila, musí byť veľmi špeciálna.“

Nebuďte sebecké

Nová manželka jej exmanžela s ich dcérou. Foto: Facebook/ Dakota Pitman

Veľa žien nechce, aby exmanželovu novú partnerku volali je deti mama. Haley má na to vlastný pohľad. „Je to sebecké. Keď máte toľko šťastia, že váš ex si našiel ženu, ktorá ľúbi vaše dieťa ako vlastné a pomáha mu vychovávať ho, prečo nedovolíte, aby ženu, ktorú majú radi, volali mama? Prečo staviate svoje dieťa do polohy, v ktorej si musí vybrať, koho ľúbi?“

Haley tvrdí, že by nikdy svojej dcére nezakázala „bonusovú“ mamu oslovovať mama, pretože by ju to mohlo hlboko zraniť. „Niekedy musíte niektoré veci hodiť za hlavu, aby ste vychovali svoje dieťa tak, aby sa stalo úžasnou ľudskou bytosťou,“ uzavrela.