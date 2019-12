TASR, Dobré noviny

Dnes o 08:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Začína sa búranie bytovky poškodenej výbuchom. Firma si za prácu vypýtala iba symbolické euro

Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky začne od pondelka (16. 12.) s asanáciou bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove. Za prácu si vyžiadala iba euro a náklady na prepravu.

Na snímke skladanie stavebného demolačného stroja na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorým budú búrať 12-podlažnú bytovku po výbuchu plynu. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 15. decembra (TASR) – Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky začala v pondelok ráno s postupnou likvidáciou najvyšších poschodí bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý 6. decembra zničil výbuch plynu. Spoločnosť z Kladna si za prácu vyžiada iba symbolické 1 euro a náklady na prepravu, informuje portál idnes.cz.

Ako vysvetľuje konateľ firmy, cena práce by sa normálne pohybovala okolo troch až piatich miliónov českých korún (117-tisíc až 197-tisíc eur). „Beriem to ako charitatívnu vec. Pomôžem tomu mestu," povedal Zbyněk Ortmann pre iDnes.cz a dodal, že hotovo by mali mať približne do piatich dní. Samotná doprava a povolenia, ktoré k tomu firma potrebuje, sú však drahé, čo sa už musí zaplatiť, keďže firma by to z vlastného nedokázala utiahnuť. Má ísť o čiastku vyššiu ako 100-tisíc eur.

Začalo sa hneď zrána

„Zdevastovanú bytovku budú likvidovať pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom, vďaka čomu bude môcť odstraňovanie panelov prebiehať v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od bytového domu," informoval v nedeľu hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek.

Predpokladaný čas začiatku asanácie je približne o 8.30 h. Ako prvé je potrebné odstrániť najvyššie poschodia, ktoré zostali po výbuchu najpoškodenejšie. Nepôjde však o klasickú demoláciu, ale o záchranné práce s cieľom odstránenia následkov výbuchu a požiaru.

Na snímke Jiří Raszka, technický riaditeľ demolačnej firmy, ktorá bude rozoberať 12-podlažnú bytovku poškodenú po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Foto: TASR/Milan Kapusta

Pracovníci špecializovanej stavebnej firmy chcú od začiatku postupovať obzvlášť opatrne, keďže ide o likvidáciu budovy, ktorá je značne poškodená. „Rozhodli sa preto prijať viacero bezpečnostných opatrení, pomocou ktorých chcú eliminovať akékoľvek riziká súvisiace s odstraňovaním jednotlivých častí bytovky. V spolupráci so statikmi vytýčili bezpečnostné zóny, do ktorých počas asanačných prác nebudú mať prístup žiadni ľudia. Priestor v okolí bytovky číslo 7, ktorý je v súčasnosti oplotený a strážený, sa preto z bezpečnostných dôvodov čiastočne rozšíri," uviedol Tomek.

Špeciálne pokyny počas prác

Mesto ďalej informovalo, že obyvatelia Mukačevskej ulice z vchodov číslo 3, 5, 9, 11 a 13 sa z dôvodu bezpečnosti počas asanačných prác nemôžu zdržiavať vo svojich bytoch. V pondelok do 8.00 h preto všetci ľudia žijúci v týchto vchodoch museli opustiť svoje byty.

Presné pokyny nájdu aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na webstránke mesta Prešov a na webstránke spoločnosti Spravbytkomfort. Na dodržiavanie týchto pokynov budú dohliadať príslušníci mestskej polície.

Na snímke skladanie stavebného demolačného stroja na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorým budú búrať 12-podlažnú bytovku (vľavo) po výbuchu plynu. Foto: TASR/Milan Kapusta

„Záchytným miestom pre ľudí, ktorí cez deň nemajú kam ísť, bude Denné centrum Družba na Sídlisku III. Obyvatelia vchodov číslo 3, 5, 11 a 13 sa môžu od 17.00 h vracať späť do svojich bytov. Tieto pokyny platia pre pondelok 16. decembra a utorok 17. decembra. Ďalšie pokyny pre obyvateľov Mukačevskej ulice, týkajúce sa nasledujúcich dní, budú priebežne aktualizované na uvedených webstránkach," oznámil hovorca.

Od začiatku asanačných prác budú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární, ktorí sa budú nachádzať v dostupnej vzdialenosti od poškodenej bytovky a budú pripravení v prípade potreby zasiahnuť.

Tresty za sledovanie asanačných prác

Polícia SR zakazuje všetkým obyvateľom mesta Prešov vstup na strechy akýchkoľvek budov v meste s cieľom pozorovania, dokumentovania, fotografovania alebo nakrúcania priebehu asanačných prác na bytovom dome číslo 7 na Mukačevskej ulici. Priestor bude monitorovaný policajným dronom a v prípade porušenia tohto zákazu budú občania zákonne sankcionovaní.

Zástupcovia špecializovanej stavebnej firmy, ktorá bude vykonávať asanačné práce, žiadajú širokú verejnosť a médiá, aby ich od pondelkového rána nekontaktovali, aby sa mohli v plnej miere venovať práci.

Na snímke zvedavci sledujú príchod prvých častí stavebného demolačného stroja v Prešove, ktorým budú búrať bytovku po výbuch plynu na Mukačevskej ulici (v pozadí). Foto: TASR/Milan Kapusta

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku si 6. decembra vyžiadal najmenej sedem obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Bytovka je zničená a svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.