NBA: Dallas prehral a prišiel o Dončiča. San Antonio stanovilo nový rekord

Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v noci na nedeľu na domácej palubovke Cleveland Cavaliers 125:108 a sériu víťazstiev v zámorskej NBA natiahli už na 18 zápasov.

New York 15. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v noci na nedeľu na domácej palubovke Cleveland Cavaliers 125:108 a sériu víťazstiev v zámorskej NBA natiahli už na 18 zápasov. Giannis Antetokounmpo prispel k výhre 29 bodmi, Khris Middleton pridal 24 bodov.

Séria triumfov je pre Bucks druhá najdlhšia v klubovej histórii. „Naša hra je skutočne rýchla. Ak zvýšime tempo, všetci si nájdu svoje miesto a každý hráč môže skórovať. Je to pre nás veľmi zábavná sezóna, tak ako sme dominantní v útoku, tak sa všetci zodpovedne vraciame do obrany," povedal Antetokounmpo pre zámorské médiá.

Dallas prehral doma s Miami 118:122 po predĺžení, keď už po necelých dvoch minútach prišiel o svoju oporu Luku Dončiča. Dvadsaťročný Slovinec si vyvrtol pravý členok a musel z hry odstúpiť. Röntgenové vyšetrenie neukázalo žiadnu zlomeninu, podľa zámorských médií však Dončič bude musieť vynechať niekoľko zápasov. "Keď pracujete tvrdo, vždy máte šancu vyhrať. Máme na súpiske mnoho skvelých hráčov, aj bez Dončiča sme mohli vyhrať. Zapracujeme na zlepšení koncovky," uviedol kouč Mavericks Rick Carlisle.

San Antonio zvíťazilo v Mexico City nad Phoenixom 121:119 po predĺžení a stanovilo nový ligový rekord. Už štvrtý zápas za sebou totiž hralo predĺženie. V ligovej histórii sa doposiaľ 20-krát stalo, že tímy hrali v troch dueloch za sebou predĺženie, no ani raz v štyroch stretnutiach v rade. O triumfe Spurs rozhodol 0,3 sekundy pred koncom extračasu Patty Mills. „Vo všetkých našich predošlých štyroch zápasoch sa predlžovalo. Až v troch z nich sme vyhrali, čo je pre našu psychiku veľmi dôležité a o veľa veciach to svedčí. Neodohrali sme síce najlepší zápas v sezóne, no v koncovke sme boli lepší. Stále sa však musíme učiť z chýb," povedal po zápase Mills.