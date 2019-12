Lenka Miškolciová

Dnes o 10:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Medzi 100 najmocnejšími ženami sveta je po prvý raz Slovenka. Zuzanu Čaputovú si opäť všimli vo svete

Na snímke slovenska prezidentka Zuzana Čaputová. — Foto: TASR

BRATISLAVA 15. decembra - „V roku 2019 sa ženy po celom svete chytili šance. Dostali sa do čela vlád, firiem, filantropických organizácií aj médií. Neradno sa s týmito dámami zahrávať,“ píše prestížny americký časopis Forbes, ktorý každoročne zostavuje rebríček 100 najmocnejších žien sveta.

Prvé miesto v rebríčku najmocnejších žien patrí už po deviatykrát nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Treťou je napríklad americká šéfka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová, ktorá stojí za ústavnou žalobou (impeachmentom) na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Štvrtá je aktuálna nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Prvú desiatku okrem nich obsadili predovšetkým bankárky a biznismenky.

Zuzana Čaputová na 80. mieste

Do stovky najmocnejších žien sveta sa však po prvý raz dostala aj Slovenka a to naša súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Tú tam časopis Forbes zaradil pre jej úspech v prezidentských voľbách, ale aj pre jej inauguračný prísľub zlepšiť justičný systém a bojovať proti korupcii. Časopis sa tiež domnieva, že práve Čaputovej vplyv pomohol k vyvolaniu masových protestov v roku 2018, ktoré neskôr mali za následok aj odstúpenie vtedajšieho premiéra Roberta Fica.

V rebríčku sa však okrem političiek či biznismeniek objavili aj celebrity. Najvyššiu pozíciu si zaslúžila moderátorka Oprah Winfreyová, no okrem nej sa na 71. objavila aj speváčka Taylor Swift a to najmä pre jej boj so súkromnými nahrávacími spoločnosťami. O miesto za našou prezidentkou je napríklad aj tenistka Serena Williamsová a v rebríčku nechýba ani Beyoncé či Rihanna. Na poslednej stej priečke sa umiestnila klimatická aktivistka Greta Thunbergová.

Celý rebríček si môžete pozrieť na webe časopisu Forbes.