MS vo florbale: Češky stratili v semifinále päťgólový náskok so Švajčiarskom. Do finále postúpili aj Švédky

Švédske florbalistky postúpili siedmykrát za sebou do finále majstrovstiev sveta.

Foto: TASR/AP

Neuchatel 14. decembra (TASR) - Švédske florbalistky postúpili siedmykrát za sebou do finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinálovom súboji na šampionáte v Neuchateli zdolali rivalky z Fínska tesne 5:4. V boji o zlato narazia v nedeľu na domáce Švajčiarsko, ktorému sa podaril "neskutočný" obrat v druhom semifinále s Českom. Češky viedli už 6:1 a 102 sekúnd pred koncom ešte 6:2, no napokon sa do historicky prvého finále neprebojovali. Švajčiarky dokázali vyrovnať a po predĺžení triumfovali 7:6.

Švédky útočia už na deviaty titul majstra sveta, z toho siedmy v sérii. Švajčiarky vyhrali jediný raz - v roku 2005.