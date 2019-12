TASR

Dnes o 08:53 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatar opäť skóroval, no Montreal prehral. Chára a Halák sa tešili z víťazstva, Boston triumfoval na ľade Floridy

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v noci na nedeľu v zámorskej NHL, ani jeho gól však neodvrátil prehru Montrealu s Detroitom 1:2. Pre 29-ročného útočníka to bol 12. presný zásah a 29. bod v sezóne.

Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar. — Foto: TASR/AP

New York 15. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v noci na nedeľu v zámorskej NHL, ani jeho gól však neodvrátil prehru Montrealu s Detroitom 1:2. Pre 29-ročného útočníka to bol 12. presný zásah a 29. bod v sezóne.

Tatar 47 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára delovkou od modrej čiary už len skorigoval na 1:2. Slovenský krídelník skóroval v treťom zápase za sebou a bod získal v štyroch dueloch v rade. Montreal prestrieľal hostí v pomere 43:20, ale Red Wings podržal skvelým výkonom Jonathan Bernier. Jeho náprotivok Carey Price mal 18 úspešných zákrokov. „Carey nás držal v hre o víťazstvo. Mali sme tlak, ale nevedeli sme sa presadiť.Mali sme dať góly skôr, šance na to boli. Myslím si, že nejaký presilovkový zásah by nám veľmi pomohol, ale, bohužiaľ, nestalo sa," povedal pre nhl.com Tatar, ktorý skóroval proti svojmu bývalému tímu. V drese Detroitu vstúpil do NHL a pôsobil tam v rokoch 2010 - 2018.

Montreal sa najbližších sedem duelov predstaví vonku, v nedeľu vyráža tím na štvorzápasový výjazd na západ Kanady. „Na trip sa tešíme. Budeme spolu tráviť viac času, čo je fajn. Čakajú nás náročné zápasy, každý duel na ľade súpera je bitka. Verím, že sme na to pripravení," dodal pre klubový web najproduktívejší Slovák v tejto sezóne. Tatar odohral cez 16 minút, zaznamenal dve strely a dva „hity".

Zo Slovákov bodoval aj Richard Pánik, ktorý asistenciou prispel k výhre Washingtonu 5:2 na ľade Tampy Bay. V drese Lightning sa predstavil aj obranca Erik Černák, bodovo sa však nepresadil. Pánik zaznamenal prvú asistenciu a tretí bod v sezóne, keď po jeho prihrávke dostal Caps" v úvode tretej časti do vedenia 2:1 Lars Eller. O 45 sekúnd neskôr upravil na 3:1 Garnet Hathaway. „Mali sme veľa vylúčení, najmä v druhej tretine. Dôležité bolo, že nám vyšiel vstup do tretej časti. Získali sme dôležité body," pochvaľoval si center Washingtonu Nicklas Bäckström, ktorý otvoril skóre duelu. Zápas nedohral hviezdny ruský útočník „bleskov" Nikita Kučerov, ľadovú plochu opustil v polovici zápasu po tom, ako ho pri blokovaní strely trafil do pravej nohy John Carlson. „videli ste, čo sa stalo, nemám žiadne infomácie o jeho stave. Verím, že bude v poriadku," povedal kormidelník Tampy Jon Cooper. Pánik bol na ľade len 8 minút a 10 sekúnd a pripísal si "plusku." Černák mal mínusový bod, dve strely a dva "hity", odohral 17:35 minúty.

Boston s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom triumfoval na ľade Floridy 4:2. Halák zneškodnil 31 z 33 striel domácich hráčov a pripísal si ôsme víťazstvo v sezóne. Bruins zastavili sériu piatich prehier, dva góly strelil David Pastrňák a s 28 zásahmi si upevnil pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže

"Zdá sa, že sa konečne vraciame k štýlu Bostonu Bruins. Keď budeme hrať takto naďalej, tak to bude dobré. K úspechu prispeli všetky formácie," povedal tréner Bruins Bruce Cassidy. Ďalšie góly "medveďov" pridali David Krejčí a Jake DeBrusk, ktorý zaznamenal 100. bod v kariére. Dve asistencie si pripísal Brad Marchand a dostal sa na hranicu 50 bodov. Stačilo mu na to 34 zápasov, naposledy sa to v drese Bruins podarilo Adamovi Oatesovi v sezóne 1995/96. Center Patrice Bergeron odohral svoj 1053. zápas a dostal sa na tretie miesto histórie Bruins pred Dona Sweeneyho. Chára bol s časom na ľade 24:14 druhým najvyťaženejším hráčom Bostonu, zaznamenal mínusový bod a štyri strely.

Dallas s Andrejom Sekerom uspel na ľade Nashvillu 4:1. Všetky góly padli v prostrednej časti. Predators síce viedli, ale hostia štyrmi zásahmi v priebehu necelých 12 minút skóre otočili. Súperi sa stretli prvýkrát od prvého kola Západnej konferencie uplynulého play off, v ktorom vyhral Dallas nas Nashvillom v šiestich zápasoch. Najbližšie si tieto tímy skrížia hokejky 1. januára 2020 pod holým nebom na štadióne Cotton Bowl Stadium v Dallase v rámci série NHL Winter Classic. Tréner „predátorov" Peter Laviolette sa stal 20. koučom v NHL, ktorý dosiahol 1200 zápasov. Sekera strávil na ľade takmer 19 minút, zaznamenal „plusku" a dve strely.

Hráči New Yorku Islanders si pripísali tretie víťazstvo za sebou, doma si poradili s Buffalom 3:2 po predĺžení. V ňom sa presadil Anthony Beauvillier, ktorý si pripísal aj dve asistencie. Do predĺženia poslal duel Jack Eichel, ktorý necelé dve minúty pred koncom vyrovnal na 2:2. Kapitán Sabres bodoval v 16. zápase za sebou, čo je najdlhšia séria v tejto sezóne NHL.

Hetrikom sa v drese Ottawy blysol krídelník Anthony Duclair, ktorý v predĺžení rozhodol o triumfe domácich "senátorov" nad Columbusom 4:3.