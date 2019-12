TASR

SP v biatlone: Nór Bö triumfoval v šprinte aj v Hochfilzene. Zo Slovákov sa darilo najviac Otčenášovi

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval aj v druhom šprinte novej sezóny Svetového pohára.

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö (uprostred) sa teší na pódiu z víťazstva v šprinte mužov na 10 km 2. kola Svetového pohára v biatlone mužov v rakúskom Hochfilzene. — Foto: TASR/AP

Hochfilzen 13. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö triumfoval aj v druhom šprinte novej sezóny Svetového pohára. Suverén uplynulého ročníka dosiahol v piatok v rakúskom Hochfilzene čas 25:07,8 minúty, keď spravil jednu streleckú chybu na stojke. Druhý finišoval rovnako s jedným nesklopeným terčom a mankom 7,8 s Francúz Simon Desthieux, tretí bol s čistým štítom Rus Alexander Loginov (+14,6 s). Zo štvorice Slovákov skončil najvyššie na 58. mieste Martin Otčenáš so stratou 2:10,2 min.

Johannes Thingnes Bö odštartoval na trať ako 17., prvú položku zvládol na sto percent a posunul sa na prvé miesto, ktoré si udržal aj po jednej chybe na stojke. Do cieľa prišiel jasne najrýchlejší a dovtedajšiemu lídrovi Erlendovi Bjöntegaardovi, ktorý strieľal čisto, "nadelil" až 47,6 sekundy.

Z nasledujúcich pretekárov ohrozili prvé miesto najmä Rusi Loginov (+14,6 s) a Matvej Jelisejev (+20,6 s), Talian Lukas Hofer (+20,8 s) a druhý z bratov Böovcov Tarjei (+23,4 s), no nikto z nich lídra neprekonal. Dobrú šancu mal Francúz Martin Fourcade, no dve chyby na stojke ho odsunuli až na desiate miesto. Ešte lepšie to vyzeralo s jeho krajanom Desthieux, ten strácal na J. T. Böa po prvej položke len tri sekundy, na druhej síce chyboval, no vyrazil z nej s mankom len 11,3 s a vďaka dobrému bežeckému výkonu ho stále sťahoval. Nakoniec to však nestačilo a so stratou 7,8 s obsadil druhé miesto.

Zo Slovákov sa darilo najviac Otčenášovi, s dvomi chybami na druhej položke prišiel do cieľa s mankom 2:10,2 min a zmestil sa do 60-tky, ktorá sa predstaví v sobotňajšej stíhačke. Jeho trom krajanom sa to nepodarilo. Tomáš Hasilla nesklopil dva terče a obsadil 77. miesto (+2:41,3 min), hneď za ním skončil so štyrmi chybami Šimon Bartko (+2:42,6 min) a Michal Šima obsadil 87. priečku (+2:59,9 min, 3 tr. kolá).