Slovenskí lesníci spustili predaj vianočných stromčekov. Domovom a ústavom ich darujú

Banská Bystrica 13. decembra (TASR) – Vianočné stromčeky od slovenských lesníkov vnesú sviatočnú atmosféru nielen do domácností, ale aj do nemocníc, škôl, detských domovov či ústavov sociálnej starostlivosti. Okrem komerčného predaja totiž štátny podnik Lesy SR aj v tomto roku pokračuje v projekte Stromček pod stromček a symbol Vianoc daruje do viacerých zariadení. TASR o tom v piatok informoval Pavel Machava, vedúci odboru komunikácie Lesov SR.

Štátny podnik spustil predaj vianočných stromčekov už v prvej polovici decembra a pre záujemcov je k dispozícii podľa špecializácie daného odštepného závodu (OZ) najmä smrek a borovica, v menšej miere jedľa.

„Stromčeky pochádzajú prevažne z výchovných zásahov realizovaných v lesných porastoch obhospodarovaných jednotlivými OZ. Topoľčianky a špecializovaný závod Semenoles v Liptovskom Hrádku okrem toho ponúknu aj smrek pichľavý, borovicu čiernu či jedľu, známu tiež ako kaukazská, ktoré boli na tento účel vypestované na špeciálnych plantážach," priblížil Machava.

Záujemcovia si môžu vianočné stromčeky zakúpiť zväčša do 20. decembra na miestach OZ Šaštín, Moravský Ján a Holíč, Topoľčianky, Žilina, Čadca, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Revúca a ďalších.