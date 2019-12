TASR

Hokej: Slovenky do 18 rokov prehrali so Švédkami

Slovenská hokejová reprezentácia žien do 18 rokov neuspela ani v druhom zápase Turnaja 4 krajín vo Švédsku.

Tyringe 14. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia žien do 18 rokov neuspela ani v druhom zápase Turnaja 4 krajín vo Švédsku. S favorizovaným domácim výberom prehrali zverenky trénera Petra Kúdelku 2:7.

Slovenky sa po prehrách s Ruskom a Švédskom predstavia v poslednom stretnutí turnaja v Tyringe proti Japonsku. Informoval portál hockeyslovakia.sk.

Turnaj 4 krajín v Tyringe: SLOVENSKO 18 – Švédsko 18 2:7 (1:3, 0:4, 1:0) Góly SR: 9. Matejková (Halušková), 59. Halušková (Leskovjanská, Matejková). Vylúčené: 4:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Zostava SR: Zimková – Vysokajová, Leskovjanská, Stern, Slováková, Vrbinská, Jašková – Matejková, Halušková, Kapičáková, Dobošová, Kučerová, Nemčeková, Frančovičová, Schredlová, Klimantová, Hudáková, Štetiarová, Lahová, Kušmireková.

Peter Kúdelka, tréner SR: „Gól do šatne na 1:3 bol jedným z kľúčových momentov stretnutia. Ale hlavný rozdiel medzi našimi a hráčkami Švédska bol v rýchlosti. Toho tretieho gólu bola škoda, tesne pred ním sme mali príležitosť, z ktorej sme mohli vyrovnať. Do 15. minúty druhej tretiny sme hrali dobrý hokej, plnili sme herný plán a počas stavu 1:4 sme súperky aj prestrieľali. No nekoncentrovanosťou a pochybeniami sme dostali tri rýchle góly, ktoré rozhodli o osude zápasu. Skóre 1:7 po dvoch tretinách je ťažké. Ku cti nám slúži, že sme tretiu tretinu oddreli a dokonca ju vyhrali. Od toho sa chceme odraziť do ďalšieho zápasu. S výsledkom a predvedenou hrou nie sme spokojný ale narazili sme na súpera, ktorý bol korčuliarsky aj v herných činnostiach úplne na inej úrovni ako my. Keďže s nimi hráme prvý zápas na majstrovstvách sveta, bola to pre nás užitočná lekcia."