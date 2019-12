Vo štvrtok chcú spustiť električky po vynovenej trati v Karlovej Vsi. Pripravte sa na aj na ďalšie zmeny

TASR

Po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály v Bratislave plánujú spustiť vo štvrtok (19. 12.) električkovú dopravu.

Bratislava 14. decembra (TASR) – Po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály v Bratislave plánujú spustiť vo štvrtok (19. 12.) električkovú dopravu. Električky budú jazdiť zatiaľ iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. Dôjde zároveň k zmene trás všetkých električkových liniek. Mesto a Dopravný podnik Bratislava (DPB) preto pošlú do ulíc aj informátorov, aby pomohli cestujúcim zorientovať sa.

DPB na svojom webe informuje, že po štvrtku bude linka 1 jazdiť trasou Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Námestie Ľ. Štúra - Šafárikovo námestie - Námestie SNP - Obchodná a Hlavná stanica. Nebude už jazdiť do mestskej časti Petržalka ako doteraz.

Petržalku s Račou opäť spojí po novom linka 3. Jazdiť bude z Petržalky cez Šafárikovo námestie, Špitálsku - Blumentál, Račianske mýto, Železničnú stanicu (ŽST) Vinohrady do Rače. Linka 4 bude mať trasu Karlova Ves - Most SNP - Šafárikovo námestie - Špitálska - Trnavské mýto - ŽST Nové Mesto/Zlaté Piesky (každý druhý spoj). Po spustení električiek až do Dúbravky bude linka predĺžená na konečnú Pri kríži v Dúbravke.

Posilová linka 7 bude jazdiť v špičkách pracovných dní trasou Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - ŽST Vinohrady - Rača (popoludní budú spoje končiť na ŽST Vinohrady). Linka 9 bude jazdiť trasou Karlova Ves - tunel - Obchodná - Blumentál - Trnavské mýto - Ružinov. Všetky linky majú rovnaký interval štyri minúty v rannej a poobednej špičke, päť minút v takzvanom sedle medzi špičkami a 7,5 minúty cez víkendy. Doteraz sa napríklad v Dúbravke na spoj čakalo šesť minút v špičke a cez víkendy deväť minút.

„Do Karlovej Vsi budú premávať linky 4 a 9, po otvorení trate do Dúbravky predĺžime linku 4. Do spustenia prevádzky do Dúbravky dvojnásobne posilňujeme linku X5. Zahusťujeme dopravu a zvyšujeme kapacitu v špičkách aj mimo nich. Na nábrežie počas voľných dní bude jazdiť dvojnásobok spojov. Medzi ktorýmikoľvek zastávkami električiek bude stačiť maximálne jeden prestup," vymenúva na sociálnej sieti novinky DPB. Namiesto Námestia SNP bude možné prestúpiť na viacerých zastávkach v centre. Nové linkovanie je pripravené na ďalšie stavebné práce v budúcom roku.

V súvislosti so spustením premávky prichádza ku zmenám názvov niektorých zastávok. Damborského sa mení na Záluhy, zastávka Karlova Ves sa mení na Kútiky, zastávka Miestny úrad Karlova Ves sa mení na Námestie svätého Františka a mení sa názov zastávky Polus City Center na Miestny úrad Nové Mesto.

Decembrový termín spustenia premávky električiek po zmodernizovanej časti Karlovesko-dúbravskej radiále až do Dúbravky je zatiaľ nejasný. Dôvodom je spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace v Dúbravke.