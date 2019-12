TASR

Včera o 22:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci na Švajčiarskom pohári nestačili na Nórov, Ramsay: Som sklamaný z hry v prvej tretine

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na Švajčiarskom pohári.

Tréner Slovenska Craig Ramsay a Filip Krivošík v hokejovom zápase Nórsko - Slovensko na turnaji NaturEnergie Challenge 2019 Švajčiarskeho pohára. — Foto: TASR - Martin Baumann

Visp 13. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na Švajčiarskom pohári. Výberu Nórska podľahli v piatok 1:4. Vo štvrtok prehrali s Olympijským tímom Ruska 2:3 po nájazdoch. Na turnaji tak skončili zverenci Craiga Ramsayho na štvrtom mieste.

V zápase išli Nóri do vedenia po góle Jörgena Karteruda, na 2:0 zvýšil ešte v prvej tretine Jonas Holös. Jediný gól Slovenska strelil v 25. minúte Marcel Haščák. Nóri svoj triumf potvrdili v tretej tretine po zásahoch Thomasa Valkvae Olsena a Karteruda.

Slovensko - Nórsko 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Góly: 25. Haščák (Ivan) - 4. Karterud, 10. Holös (Hoff), 54. Valkvae Olsen (Trettenes), 60. Karterud. Rozhodovali: Salonen (Fín.), Stricker - Progin, Schlegel (všetci Švajč.), vylúčení: 3:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1. Slovensko: Konrád - Čerešňák, Ivan, Kozák, Štajnoch, Ďaloga, Jánošík, Ďatelinka, Koch - Hecl, Hudáček, Haščák - Zuzin, Kollár, Skalický - Krivošík, Puliš, Liška - Matoušek, Zigo, Vandas. Nórsko: Arntzen - Holös, Käsastul, Krogdahl, Bull, Nörstebö, Östby, Loken Pedersen - Reichenberg, Karterud, Lindström - Salsten, Trettenes, Valkvae Olsen - Hoff, Forsberg, Rönnild - Willman, Brekke Henriksen, Knold - Granholm.

Slovenská hokejová reprezentácia sa v ďalšej fáze prípravy predstaví na februárovom domácom turnaji Kaufland Cup.

Slovensko - Nórsko 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Od úvodu sa hral vyrovnaný duel, oba tímy hrali jednoducho s dôrazom na vysoké korčuliarske tempo. Šancí bolo v prvej tretine málo, no v 4. minúte sa po chybe Kocha dostal k puku Karterud a po blafáku otvoril skóre - 0:1. Slováci potom odolávali Nórom v oslabení, túto komplikáciu zvládli, ale v 10. minúte opäť inkasovali. Hoff nabil po vhadzovaní Holösovi a skúsený nórsky obranca prestrelil Konráda. Veľkú šancu na zníženie mal potom Liška, ale Arntzen podržal svoj tím. Dej prvej tretiny uzavrel Reichenberg, ktorý sa individuálne dostal až pred Konráda, slovenský brankár si pripísal dôležitý zákrok.

Po prestávke mali po odohratí dvoch minút Nóri k dispozícii presilovú hru, ale najväčšiu šancu mal počas nej Matoušek. Slovenský útočník sa dostal k zakončeniu, ale trafil iba brankára. V 25. minúte sa po prihrávke Ivana rozhodol vystreliť zápästím Haščák a Arntzenovi prepadol puk popod lapačku - 1:2.

Zlepšená hra zverencov Craiga Ramsayho v druhej tretine priniesla aj ďalšie šance, jednu mal strelec gólu Haščák, ale tentokrát neuspel. Gól nedali Slováci ani v dvoch presilových hrách, a ani po šanci Lišku, Nóri si tak po 40 minútach držali tesný náskok.

V tretej tretine mal prvú šancu pri oslabení Nórov Zuzin, zvyšok početnej výhody však Slováci nezahrali najlepšie. Ďalšie šance prišli ažv 42. minúte, keď Nóri Slovákov zavreli v pásme, rezultoval z toho faul Jánošíka. Severania mali v početnej výhode niekoľko streleckých príležitostí, no využili až šancu po návrate slovenského obrancu z trestnej lavice. Po prihrávke Trettenesa mieril presne Valkvae Olsen.

Druhú prehru Ramsayho zverencov na turnaji nezvrátila ani záverečná hra bez brankára, naopak, Karterud svojim druhým gólom v zápase uzavrel skóre na 1:4.

Hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR: „Som sklamaný z hry v prvej tretine. Boli sme pomalí. Potom sme pohyb zrýchlili, ale chýbalo nám viac streľby. Najmä v presilových hrách. My musíme hrať stále rovnako celých 60 minút a najmä musíme byť od začiatku koncentrovaní."

Miroslav Šatan, generálny manažér SR: „Zdalo sa mi, že sme v prvej tretine neboli pripravení a Nóri nám ušli. Keď sme chceli so zápasom niečo urobiť, bolo už neskoro."

Marcel Haščák, strelec jediného gólu Slovenska v zápase: „Mali sme dobrý začiatok, ale potom sme prestali hrať s pukom. V našej tretine bol chaos. To nás napokon stálo výsledok. Pri góle som mal možnosť vystreliť, našťastie som to trafil. Ale mal som ešte jednu šancu, keby som dal gól, mohol to byť iný zápas."

Marek Hecl, útočník SR: „Prvá tretina bola slabá, nešli nám nohy, neviem, čo sa stalo. Potom sme doťahovali, ale nevyšlo to. Nebol to dobrý zápas z našej strany, nezaslúžili sme si vyhrať."

Martin Štajnoch, obranca SR: „Celý zápas sme sa nevedeli dopracovať k šanciam. Nóri hrali jednoducho, vracali nám všetky puky naspäť do pásma, vznikali z toho situácie, na ktoré sme nevedeli reagovať."